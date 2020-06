Klíma se trefil zády a Boleslav jde dál: Díkybohu, že to nebyl ofsajd | iSport.cz

Byl to kuriózní gól. Boleslavský záložník Dominik Janošek zdálky vypálil a útočník Jiří Klíma zády tečoval míč do protipohybu budějovického brankáře Zdeňka Křížka. Rozhodčí Karel Hrubeš ještě s kolegou u videa konzultoval Klímův potenciální ofsajd – a pak branku uznal. Hotovo, Boleslav vyhrála na jihu 2:0 a čeká ji finále skupiny o Evropu proti Bohemians. „Takový gól jsem ještě nedal,“ usmál se Klíma.

Už jste nevšední trefu stihl probrat se spoluhráči?

„S kapitánem Lukášem Budínským a dalšíma klukama jsme si říkali, že bychom někdy chtěli dát takový gól, ale zatím se nám to ještě nepoštěstilo. Libereckého Kuchtiče (útočníka Jana Kuchtu) nedávno trefil gólman – a říkali jsme si, že bychom ho někdy chtěli napodobit. Vyšlo to až teď.“

Jak se gólová situace seběhla?

„Přehrálo se to na pravé straně, Jany (Dominik Janošek) dostal míč na střed, navedl si ho a viděl jsem, že už bude střílet. Napálil to a já se snažil uhnout, ale byl jsem u něj docela blízko, takže mě míč trefil. Díkybohu, že to nebyl ofsajd!“

Šťastná trefa?

„Naprosto, šlo to hezky do protipohybu gólmana. Byl to důležitý gól, který rozhodl úplně o všem. Budějovice by se pak musely trefit čtyřikrát, přičemž na to měly strašně málo času. Gól na 2:0 nás hodně uklidnil, byl jsem za něj rád.“

Byl jste rád i za průběh zápasu? Dynamu jste skoro nedali šanci myslet na postup.

„Jeli jsme sem s jasným cílem postoupit a máme radost, že se nám to povedlo i s nulou vzadu. Tohle byl náš cíl, protože jsme pak nechtěli něco honit. Povedlo se to skvěle plus jsme znovu dali dva góly.“

Navázali jste v odvetě na vydařený druhý poločas úvodního zápasu, kdy jste otočili skóre z 0:1 na 2:1?

„Přesně takhle jsme to chtěli. Nechtěli jsme bláznit, protože pak by musely hrát hlavně Budějovice. Směrem dopředu jsme byli nebezpeční, a kdybychom některé akce dohráli líp, mohli jsme mít klid i dřív. Ale nejdůležitější ze všeho bylo, že jsme podali týmový, poctivý a kompaktní výkon – i směrem dozadu.“

Nakopl vás rychlý gól, který jste vstřelili už v sedmé minutě?

„Stoprocentně. Takhle jsme my dostali gól v prvním zápase a karty se mohly úplně obrátit. Naštěstí jsme to doma dokázali otočit a vyhrát 2:1. V odvetě jsme chtěli hrát hlavně na nulu vzadu a díky tomu, že se nám povedlo rychle dát gól, jsme se dost uklidnili. Dynamo muselo hru otevřít o to víc, což nám hrálo do karet.“

Poučili jste se z prvního jarního zápasu, který jste v Budějovicích prohráli 0:3?

„Tenkrát jsme dojeli na budějovické standardky: co míč do vápna, to hořelo. Byl to varovný prst. Věděli jsme, že si na to musíme dávat pozor, a od té doby už jsme v sezoně problémy se standardkami neměli. Zvládli jsme to dobře a paradoxně jsme se v Budějovicích ze standardky trefili my.“

Těšíte se na Bohemians, soupeře ve finále skupiny o Evropu?

„Bylo mi to úplně jedno, Bohemians i Slovácko mají stejnou kvalitu. Bohemka je teď v laufu a bude to nepříjemnější soupeř. Myslel jsem si, že půjdeme právě na ni: doma si to pohlídala a teď si to s ní rozdáme my.“

České Budějovice - Mladá Boleslav: Janoškovu střelu tečoval Klíma, Křížek bezmocný, 0:2

