Gól s námi zamával, přiznal Klusáček. Prozradil největší zbraň Bohemians | iSport.cz

„Zápas začal úplně nejhůř, když Slovácko dalo kontaktní gól a nám trvalo 20 minut, než jsme se vůbec dostali do hry, byli jsme pasivní. Ve druhém poločase už to bylo nahoru, dolů, to se divákům muselo líbit. Postoupit mohly oba týmy, ale my jsme to v závěru zlomili,“ zhodnotil výhru 2:1, kterou „klokani“ urvali v nastavení, trenér Luděk Klusáček.

Nebál jste se, aby rychlý gól s týmem nezamával?

„Trošku s námi zamával. Ale je důležité, že jsme to přečkali bez dalších šancí nebo dalšího gólu.“

Cítil jste, že hráči byli víc nervózní?

„Rozhodně to bylo znát. První gól nás nahlodal a trvalo, než jsme se z toho dostali. I když už jsme ve druhé půli hráli dobře, hrozilo, že Slovácko dá druhý gól a všechno bude jinak. Příležitost na to měli.“

V čem je hlavní síla týmu, který žije v naději na Evropu?

„Je to týmové pojetí. Těžíme z toho, že máme zastupitelnost mezi hráči. Můžeme prostřídat nebo upravit rozestavení tak, jak nám vyhovuje s jednotlivými soupeři, to je naše největší zbraň.“

Ve finále nadstavby Bohemians čeká Mladá Boleslav, v čem je nepříjemná?

„Má řadu gólových hráčů. I když v zimě utrpěla ztrátu odchodem Komličenka, Buchy a Mešanoviče, tak přesto má řadu produktivních hráčů, kteří jsou schopní dát gól z ničeho. Na to si musíme dát pozor.“

Dovedete si představit Bohemians v Evropské lize?

„Nejdřív se musíme nachystat na tohle dvojutkání, pak se můžeme bavit dál.“

Bohemians - Slovácko: A znovu Mosquera! Druhou trefou na závěr poslal Klokany do finále bojů o Evropu, 2:1

S Boleslaví budete hrát 6. a 7. zápas v lize. Mohou se týmy ještě něčím překvapit?

„Úplně zásadně už asi ne, i když ty přípravné zápasy jsou trošku jiné. Ale myslím že se ty týmy velmi dobře znají.“

Bylo v tomhle dvojzápase znát jiné napětí, než v základní části?

„Ve druhém zápase už ano. První jsme odehráli ještě v euforii a uvolněně, odveta už byla svázaná. Je to svým způsobem podobné jako v poháru, ale teď to bylo vyhrocené tím, že je to liga.“

Sáhli si hráči fyzicky na dno?

„Počasí bylo hrozně náročné, už v první půli toho někteří měli dost. Pomáhá nám, že máme pět střídání, díky nim jsme to dohráli dobře.“

