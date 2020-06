Plzeňská výhra pro Čišu. Píchlo nás u srdce, řekl střelec Chorý | iSport.cz

Jak se vám vstřebávala smutná informace o úmrtí Mariána Čišovského?

„Asi jako každému, kdo se tu zprávu dozvěděl. Nemyslím si, že jen tady v Plzni, ale i v celém Česku a na Slovensku nám všem píchlo u srdce. Ta zpráva je strašně smutná, nedá se to slovy popsat.“

Těší vás alespoň, že jste dokázali Spartu porazit?

„Byl to opravdu těžký zápas, už vzhledem k teplému počasí a té špatné zprávě, kterou jsme se ráno dozvěděli. Prvních deset, patnáct minut jsme se hledali, bylo to z obou stran spíš bojovné utkání. Pak jsme se do toho postupně dostávali, sehráli nějaké nacvičené situace, dokázali podržet balon. Ze začátku to bylo doopravdy hektické. Mohli jsme během prvního poločasu vstřelit branku, ale pořád to bylo vyrovnané. Ve druhém poločase jsme to zlomili. Jsem fakt šťastný, že jsme výhru poslali Mariánovi a byla u toho celá jeho rodina. Těžko se mi hledají slova.“

Máte gól a asistenci. Jste rád, že váš výkon konečně může mít pozitivní ohlasy?

„Mně je celkem jedno, jestli se o mně píše pozitivně, nebo negativně. Priorita je pomoct týmu, gól a asistence jsou koření toho, že jsme zápas zvládli. Marián tak může být v klidu a odpočívat.“

Bylo těžké jít do zápasu jako střídající hráč už ve 23. minutě místo zraněného Jeana-Davida Beauguela?

„Určitě to bylo těžké, ale byl jsem na to připravený. Hráč, i když nehraje, je připravený na sto procent. Snažil jsem se pro tým udělat maximum a zvládli jsme to.“

Podepsala se na vás na konci utkání únava?

„Byl jsem hodně unavený, asi v 75. minutě se mi z ničeho nic začala točit hlava, možná z dehydratace. Počasí bylo náročné, ale popasovali jsme se s tím dobře a vyhráli jsme, to je důležité.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Chorý, 65. Mihálik Hosté: 88. Moberg Karlsson Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), J. Kovařík – Kalvach, Al. Čermák, Hořava – Kayamba (71. Řezník), Beauguel (24. Chorý, 90+2. Pernica), Mihálik (71. J. Kopic). Hosté: Nita – Vindheim, Mandjeck, Costa, Matěj Hanousek – Hložek (46. Horák), Trávník, Dočkal (C) (46. Kanga), Karabec (74. Sáček), Drchal (65. Moberg Karlsson) – Tetteh (78. Patrák). Náhradníci Domácí: Staněk, Diaz, Limberský, Kopic, Řezník, Chorý, Pernica Hosté: Heča, Moberg Karlsson, Kanga, Sáček, Patrák, Horák, Hucek Karty Domácí: Kayamba, J. Kopic (č) Hosté: Drchal, Vindheim Rozhodčí Orel – Hájek, Novák Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 2 925 diváků

