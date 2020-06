Večer titul, ráno maturita. Zimova divočina baví: Snad si vzal roušku! | iSport.cz

Ještě na podzim hrál devatenáctiletý stoper převážně třetí ligu, po zimním přesunu do Slavie se ale postupně vypracoval v důležitého hráče obhájce titulu. Vždyť po koronavirové pauze odehrál kompletní porci osmi zápasů, poprvé odpočíval až v neděli proti Jablonci.

To už měl za sebou divoký dvojboj, který absolvoval uprostřed minulého týdne. „V devět jdu maturovat. Bez pauzy, hned. Na angličtinu, pak na zeměpis. Ve dvanáct jsem hotovej a hned vím, jestli jsem to udělal. Držte mi palce, jdu na to, vole,“ loučil se Zima v kabině se svými spoluhráči po mistrovském triumfu nad Plzní. Jeho parťáci rozjížděli oslavy, on musel spěchat do Olomouce.

A ve čtvrtek se přihlásil s dobrou zprávou. „Zdravím po úspěšně složené maturitě, teď už mě čeká jenom spánek,“ řekl ve videu na klubové televizi.

Jeho šílený program pobavil i hosty v show TIKI-TAKA. „Já bych chtěl být v té komisi… Je úžasný, co ti mladí kluci vydrží, já jim závidím,“ podotkl herec Ondřej Pavelka. Přisadil si i jeho kolega Marek Taclík. „Doufám, že si vzal roušku, aby to z něj moc netáhlo,“ smál se.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se na Twitteru přimlouval u maturitní komise, aby k Zimovi byla shovívavější. S tím nesouhlasil bývalý útočník Petr Švancara. „Žádné ústupky určitě nedělat. Většina komise fotbal asi stejně nesleduje, jak znám učitele. Ale myslím, že Tvrdík to psal odlehčeněji,“ prohodil.

A ocenil přístup mladého slávistického obránce. „Myslím, že byl našprtanej, pochvala pro něj. Tolik nepařil, tak se mu to z hlavy nevykouřilo,“ dodal Švancara, sám vyučený elektrikář.

