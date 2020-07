Limberský prodloužil v Plzni! Pod Guľou mě baví nové věci, řekl obránce | iSport.cz

V úterý se Limberskému narodila dcera Lilien, ve středu se dočkal nového konktaktu v klubu, kde už nyní platí za velkou legendu. Plzeňský obránce se s vedením českého vicemistra dohodl na pokračování i v nadcházající sezoně, kdy oslaví už 37. narozeniny.

„S Davidem jsme měli dohodu, že si ke konci sezony sedneme k jednomu stolu společně s trenérem i sportovním ředitelem a pobavíme se o budoucnosti. Svými výkony na hřišti jednoznačně ukázal, že je pro tým přínosem, zájem na pokračování byl z obou stran. Poměrně rychle jsme se tedy domluvili na prodloužení smlouvy o jeden rok,“ uvedl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Spokojený je i zkušený obránce. „Jsem rád, upřímně jsem si nedovedl představit, že bych měl nyní končit. Včera se mi narodila dcera, dnes jsem se dohodl s klubem mého srdce na další smlouvě, užívám si každý den a mám pořád spoustu sil i elánu. Budu makat a věřím, že nás s týmem čeká skvělá sezona,“ prohlásil Limberský.

Z úspěšné party, která vyhrála první titul v sezoně 2010/2011, zůstává na soupisce jako poslední. „Jsem rád, že jsme se dohodli. Bylo to takové vyústění toho, že jsme si celé jaro říkali, že uvidíme, jaké to bude. Z obou stran je chuť a vůle, takže jsem rád, že se to povedlo a ve Viktorce budu další rok,“ pochvaloval si po podpisu smlovy.

Limberský stále patří do základní sestavy, svými výkony si uhájil místo před mladší konkurencí. Stále odvádí pro mužstvo velké služby na hřišti i v kabině, platí za týmové lídry. „Zimní příprava byla strašně náročná a po té vynucené pauze jsme také dost trénovali. Já jsem se cítil plný sil a věřím, že mám na to, abych hrál příští sezonu,“ věřil Limberský.

Důležitým impulsem byl nástup Adriana Guľy, který do tréninkového procesu vnesl nové myšlenky a metody. „Je to něco nového, vymyká se to z různých stereotypů a strašně mě baví poznávat nové věci. Na závěr kariéry si to chci ještě užít a věřím, že jsem neřekl poslední slovo,“ doufal zkušený bek.

Užil si i narození dcery Lilien, která je jeho ptřetím potomkem. Z předchozího vztahu má syna a dceru. „Už jsem vypadl z tempa, protože mám 12leté a 9leté děti. Bylo to skoro jako odznova, ale moc jsem si to užil. Všechno je v pohodě, malá je zdravá. Mamka byla statečná a patří jí velký dík, teď už se dceři samozřejmě budeme věnovat naplno a těším se, až si je přivezu domů,“ dodal Limberský.

MOMENTY 3. nadstavbového kola: Liga ve stínu tragédie, Musa útočí na krále střelců

iSport podcast: Čišovský? Elegán a protipól vlčáků v Plzni. Nastartoval klub na vrchol

Chorý po Spartě: Emočně silné utkání. Věřím, že je Marián Čišovský za výhru nahoře moc rád

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 2:1. Výhra pro Čišovského, Chorý má gól a asistenci