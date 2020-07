Tři nakažení v Karviné! Jdou do karantény, zbytek čekají další testy | iSport.cz

Kdyby krajská hygienická stanice poslala do izolace celý tým, jako se to stalo nedávno v Třinci, znamenalo by to, že ve stanoveném termínu nemůže MFK dohrát ani jedno ze zbývajících kol.

Ve čtvrtek by klub měl vydat oficiální stanovisko k celé situaci, na které zřejmě bude následovat i reakce Ligové fotbalové asociace. Pozitivní trojice je v dvoutýdenní karanténě, zbytek týmu zatím na pět dnů, po nichž budou všichni znovu testováni.