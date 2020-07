Páník zachránil Zlín: Provokuju a nutím přemýšlet. Baník nesedne všem | iSport.cz

Převzal tým těsně před koronavirovou pauzou na barážové příčce, herně na dně a před sebou šílený los. Vyhlídky na záchranu mizivé. Dvě kola před koncem ji Bohumil Páník (63) se Zlínem může oslavit. „Mission impossible“ přetvořil zkušený kouč ve sladkou realitu. Stejně jako předtím v Baníku. „Prakticky to vypadalo na baráž,“ vrátil se k březnovému comebacku na Letnou, který se klubu bohatě vyplatil. Jak dokázal Fastav z komplikované situace spasit? Kdo bude nástupce Tomáše Poznara? A co si myslí o ostravském Baníku, který na špičku pořád výkonnostně nestačí? I o tom vypráví v rozhovoru pro isport.cz.

Prozraďte recept na záchranu, když to má klub hodně nahnuté.

„Důležité je nepanikařit a nepodléhat emocím. Chce to chytit rovnováhu a pořád pracovat stejně. Nevlnit se extrémně, ale kolem střední křivky. To je jako v životě. Nesmíme tolik podléhat špatným událostem a nepřeceňovat, když se daří. To jsou pro člověka zkoušky, jak zvládá takové situace. Když se mu nahoře zatočí hlava, je to špatně.“

Upřímně, věřil jste, že to pro Zlín nakonec dopadne takhle dobře?

„Pro všechny je to obrovská úleva. Baráž je obrovsky ošidná, bývá divoká po všech stránkách. To jsme viděli loni. Je to strašák pro celý klub. Teď jsme z toho venku a je to velice příjemné. Znamená to klid, můžeme se chystat na novou sezonu se vším všudy. Už si dovedeme všechno spočítat, což je moc důležité. Víme, kdy skončíme, kdy začneme přípravu.“

Takže se návrat vyplatil?

„Chtěl jsem, aby se mnou šel Honza Somberg (asistent), na kterého jsem zvyklý. Seděl jsem i s Honzou Kameníkem (bývalým koučem), s Davidem Hubáčkem (druhý asistent) a koučem gólmanů Otou Novákem. Ty kluky provokuju. Dávám jim různé otázky na hráče, které je nutí přemýšlet. Je vidět, že se posouvají, taky tím žijí. Je to pro mě velká pomoc. Nebojí se říct své postřehy, názory. Manažer Zdeněk Grygera chodí hodinu před tréninkem, bavíme se. Nejsem v tom sám. Není to jen moje zásluha. Je za tím celý realizační tým a hlavně hráči. Semkli se.“

Co jste si říkal po vašem nástupu, když jste viděl, v jaké situaci tým je a co ho čeká?

„Prakticky to vypadalo na baráž. Karviná hrála výborně, měla fantastický nástup do jara. Pak jsme viděli, že přestala bodovat, ač pořád hrála dobře. Někdy to na vás přijde. Můžete hrát do půlnoci a gól nedáte. Jindy kopnete do balonu a spadne to do brány, ani nevíte jak. Karviná teď prochází nepříjemným obdobím.“

SESTŘIH: Teplice - Zlín 4:1. Ševce skolil hattrickem Řezníček

Záchranu už ale máte jistou. Kde přišel zlom?

„Jádro starších hráčů je zdravé. Známe se. Vím, že jsou to pevné charaktery, které se dokážou zahryznout. Dokázali jsme vyhrát doma těžká utkání. Něco jsme udělali nad plán, myslím bod v Boleslavi. Počítali jsme, že se nám něco takového povede. Někdy vám fotbal dá, jindy vezme. Jako v Teplicích, kdy jsme nebyli tak špatní, abychom prohráli o tři góly. I když jsme se zachránili, nálada v autobuse byla jako po prohraném zápase, ne po záchraně. Říkal jsem hráčům, že je chci vidět poslední dvě utkání tvrdě odpracovat. Tento kolektiv má svou perspektivu.“

Není z vás už trenér-záchranář, jak se traduje třeba o Františku Strakovi?

„Nebral bych to tak. Když se dostanete do takové situace, nemůžete si na nic hrát. Musíte být tvrdý realista, nedívat se doleva, doprava. Třeba na to, jak moc je hráč perspektivní nebo ne. Je třeba se od všeho oprostit. Jde o daný moment. O to, jak ho načucháte na tréninku. Pak s ním musíte mluvit, zjistit, jak je silný v hlavě. Z toho se musí vyjít. Když někam přijdu, každý má čistý list. Někoho si vyberu, jiného ne. Tak to bylo v Ostravě i tady ve Zlíně.“

V zápasech na Slavii a v Plzni jste na soupeře nestačili. Máte pocit, že se nůžky mezi špičkou a ostatními týmy rozevírají čím dál víc?

„Tyhle kluby mají finance a z naší ligy si koupí de facto kohokoliv. Na koho si ukážou prstem, toho mají. Když jsem byl ve Zlíně předtím, odcházeli odsud hráči do špičkových klubů. Někteří se uchytili, jiní méně. Tak to bývá. Když jsem viděl v Magazínu Sportu sestavu Liverpoolu v prvním utkání po příchodu Kloppa a tu současnou, byly úplně jiné. A hlavně cifry, za kterou ti hráči přicházeli. Na špici jsou kluby, které si můžou dovolit ty nejlepší hráče. Takhle je to ve světě i u nás v lize. Pak už záleží jen na tom, aby klub angažoval trenéra, který s tím dovede pracovat. Nejen tréninkově, ale i mentálně. Když se to podaří, je z toho krásný fotbal a rozdíl mezi ostatními týmy větší.“

Takže menší klub nemůže konkurovat velkým?

„Někdy s nimi vyhrajete nebo remizujete, ale většinou na zápas propracujete defenzivu. Ofenziva vychází z toho, co vám takový soupeř dovolí. Ale musíte zlobit, Když přestanete, totálně vás dorazí. Na Slavii jsme pořád dokázali zlobit, i v Plzni do stavu 0:2. Bohužel jsme některé pěkné situace nedotáhli. Pak musíte mít top útočníky, kteří ze dvou šancí dají aspoň jeden gól. Když někdo nastřílí patnáct branek za sezonu, určitě tady nebude. Konkurence, která na to má, ho vykoupí.“

V těžkých momentech vás podrželi hlavně starší borci. Umí v tom chodit líp než mladíci?

„Zkušenější hráč nepanikaří. Ten mladý zase takové situace nezažil, a když je někdy trošku free, odehraje to a ani neuvažuje o tom, o co jde. Máme tady Condeho, který po dvou třech vynikajících zápasech ztratil formu. Tak to prostě je. Škoda, že ze základu vypadl Cedidla, jenž se zranil. Naopak se na levém beku chytil Bartošák. Jeho chytrost a technická zdatnost nám taky pomohla k bodům.“

Když jste viděl Příbram, kterou jste doma dvakrát porazili, napadlo vás, že byste to tam měl těžší?

„To nikdo neví. Pavel Horváth poskládal dobře stoperskou dvojici. Někdy trnete, ti hráči si dovolují hodně. Ale s těmito stopery odehráli i za cenu rizika vynikající utkání. Pavel hodil leváky doprava a praváky doleva. Formu chytil hrotový hráč. O Treglerovi víme, že je výborný hráč. Zvedl se ještě o jednu třídu. Najednou to bylo mužstvo, které začalo dělat body a bylo hrozně nepříjemné.“

Mládí není lístek na plac

Jakou budoucnost má zlínský kádr?

„Jsou tu mladí, které vidím velice perspektivně. Teď mají čtyři týdny na to, aby mi ukázali, že na to mají. Po sezoně se kádr trošičku promění. V Ostravě jsem měl starší krajní beky, přes které se mladí nemohli dostat. Patřili mezi nejlepší. Musí být spravedlnost. Za to, že jste mladý, nedostanete lístek na plac. To byl třeba příklad Granečného. Když na to mladý má, jde tam. Jako Cedidla. Máme Condeho, Janetzkého, Jawa, Koláře, Nečase, Hellebranda, vrátí se Slaměna. Jsem na něj zvědavý. Třeba Janetzký udělal veliký progres, šel nahoru. Překvapil mě Kolář. To je elegantní hráč, hlava nahoře. Srovnávám ho s hráči, které jsem trénoval, a později se stali reprezentanty. Hellebrand má geniální myšlenky, záleží jen na jeho pohybu. Nečas se potřebuje trošku zklidnit, ale má skvělé rychlostní věci. Jawo je taky krásný elegantní fotbalista. O Condem už jsme se bavili.“

Ještě někdo vás napadá?

„Je tu Chwaszcz, který se malými krůčky furt posouvá. Já říkám, že to bude nástupce Poznara. To jsou všechno mladí kluci, kteří se budou zlepšovat. Záleží, jak dlouho bude Pozny hrát. Somatotyp je dobrý. Když bude zdravý, pořád je to pro nás nepostradatelný hráč.“

Ve Zlíně máte klid na práci, co?

„Přesně tak. Hlavně máme přehled a za zády se nic nehraje. Víme, kolik lidí sedí nahoře, kolik dole. V Baníku bylo jen v marketingu víc lidí než ve Zlíně v realizačním týmu. Na tréninku se neustále točily spoty, reklamní akce. V nákupních centrech se dělaly akce pro fanoušky. Byl týdenní rozpis, kdo kdy kam jde. To hráčům taky nepřidá, neměli moc klidu. Někdo to snáší dobře, jiný hůř.“

Neměl by být Baník, kde jste do zimy působil, dnes dál? Na nejlepší pořád nemá.

„Nerad bych to rozebíral. V klubu si musí rozebrat, kam jdou, jaké hráče vybírají. Já jsem vždycky ten, co zadarmo žádnému hráči nic nedá. Musí mi to ukazovat každý den na hřišti. Když ne, na hřiště prostě nejde. Jdou tam ti starší, kteří mají být pro mladé vzorem. Když ten čtyřiatřicetiletý vzor vezmete, zmačkáte ho a hodíte do koše, je to špatně. Tlak, že musí hrát mladí? Hloupost. Nemusí. Budou hrát, až dozrají. Když utrhnete nezralé ovoce, taky vám nebude chutnat. Každý si to musí vydobýt. Tak je to ve fotbale i v životě.“

Má Ostrava na to, aby se brzy dostala mezi nejužší špičku?

„Má vytvořené skvělé zázemí, obrovské možnosti. Tři sportovní centra má u nás málokdo. Bude záležet, jak budou s mladými hráči pracovat. V regionu rázovitem, jak zpívá Jarda Nohavica, by měl mít Baník všechny top talenty. Od Třince, po Šumperk, Hranice. Tohle impérium by měli budovat. Jako to bylo dřív.“

Ne každý tam ale zapadne... Což platí i o trenéry.

„Ano, ne každému to tam sedí. Někdo se s tím prostředním nesžije vůbec. Čas ukáže, kdo měl pravdu. Kdyby Potočného chtěla Sparta, Plzeň nebo Slavia, tak si ho koupí. Nešel by do Baníku.“