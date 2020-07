Karviná musí do karantény! Co vše to může ovlivnit a jak s ligou dál? | iSport.cz

Čtyři – 3 hráči a 1 člen realizačního týmu. Tolik nakažených koronavirem je podle posledních informací v A-týmu Karviné. Na neurčito jsou tak odloženy všechny tři sobotní zápasy Skupiny o záchranu. A nezůstane jen u nich. Karvinský klub totiž hygienici rovnou poslali do dvoutýdenní karantény, během které se o záchranu ve FORTUNA:LIZE hrát prostě nebude.

O nařízení pro slezský klub informovala ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Pavla Svrčinová na čtvrtečním brífinku k situaci na Karvinsku.

Jak se nákaza v klubu objevila? Petr Mašlej, asistent hlavního trenéra Juraje Jarábka, Radiožurnálu řekl, že COVID se mohl do kabiny slezského mužstva dostat prostřednictvím kondičního trenéra mládeže. „Pracuje na dole a v kontaktu s ním byli i kluci z áčka,“ vypustil Mašlej překvapivou informaci, která nevzbuzuje důvěru ve smyslu, že klub ohrožený sestupem se choval v posledních dnech zcela zodpovědně.

Nejpalčivější otázka příštích dní tedy je, co karvinská karanténa udělá s bojem o záchranu v nejvyšší soutěži. Jaroslav Starka, boss momentálně poslední Příbrami, má jasno. „Soutěž se nedohraje. Říkám to furt. Nejdřív druholigový Třinec, teď Karviná. Já jsem z toho jinak nadšenej. Protože když se nedohraje, nepadáme,“ říká přímočaře.

Dvoutýdenní nucená přestávka Skupiny o záchranu pak opravdu příliš optimismu pro kompletní dohrání F:L na jejím dolním konci (tedy i pro baráž) nedává. Co je jasné?

LFA už přemýšlí, na kdy svolá Ligové grémium. Tedy setkání všech 32 profesionálních klubů v Česku. Ty se musí dohodnout na tom, zda sezonu protáhnou kvůli možnému dohrání Skupiny o záchranu až hluboko do druhé poloviny července, anebo zda nechají soutěž nedohranou. A o trochu pravděpodobněji se nyní jeví ta druhá varianta.

Pak by se však kluby dohadovaly nejspíš i o tom, jak by to bylo se sestupy a postupy mezi první a druhou ligou. Nejpravděpodobnější scénář (pokud se dohraje II. liga) by zněl: z elitní soutěže nikdo nesestoupí a naopak nahoru se dostane jeden (nebo také dva) nejlepší týmy druhé ligy. Takže příští ročník F:L by se hrál se 17 respektive 18 účastníky a možná také bez nadstavby, která by se už do nabité termínovky nevlezla (viz doprovodný text dole).

A co toto všechno znamená pro opačný pól tabulky? Pokud se ve Skupině o titul dohrají poslední dvě kola, čemuž nyní nic nebrání, Slavia se bude ve středu 8. července po utkání se Spartou radovat z druhého titulu v řadě. Podle nových platných řádů totiž pro předání mistrovského poháru stačí dohrát třeba jen Skupinu o titul.

Naopak úplně jasno není v tom, podle čeho by při kompletně nedohraném ročníku byly nominovány kluby do evropských pohárů. Existuje i varianta, že by se nedohrávala prostřední Skupina o Evropskou ligu a nominovány by byly nejlepší kluby ze skupiny o titul. To by nepotěšilo především Bohemians a Mladou Boleslav, tedy mužstva, která si to nyní mají rozdat o možnost vyzvat v boji o Evropu pátý tým z elitní skupiny.

„Nicméně čekám, že kolem tohoto bodu ještě bude na půdě LFA debata,“ pravil zástupce jednoho z klubů, který si nepřál být jmenován.

Jak může COVID v Karviné ovlivnit dohrání první a druhé ligy:

Slávistický titul

Podle upravených řádů se už jistý mistr zatím nemusí bát o svou další trofej. Musí být ale splněna jedna podmínka: musí se kompletně dohrát Skupina o titul. V takovém případě by už jakýkoliv vývoj v jiné skupině neohrožoval scénář, že po derby v posledním kole nadstavby Slavia v Edenu převezme pohár pro ligové šampiony.

Záchrana/postup

V momentě, kdy si kluby odsouhlasí nepokračování soutěže v rámci skupiny o záchranu, nikdo nespadne. Opět podle platných řádů. A naopak mezi elitu by se dostal jen vítěz druhé ligy. To by ale znamenalo, že F:L by v příští sezoně měla 17 účastníků. Lichý počet týmů ale není pro evropské ligové soutěže zrovna obvyklý model. Proto by mohla existovat i varianta odehrát příští rok s 18 účastníky (pokud si kluby na grémiu tuto změnu schválí). V tom případě by se do F:L kvalifikoval i druhý tým v pořadí II. ligy. A jak by to bylo v případě nedokončení ani druhé nejvyšší soutěže? Nikdo by nepostupoval ani nesestupoval.

S více účastníky a bez nadstavby?

Při větším počtu účastníků F:L v příští sezoně by se nejspíš řešila i existence nadstavbové části. Tu by bylo totiž velmi složité nacpat do termínové listiny. Pokud by se kluby domluvily na 18 účastnících, dost pravděpodobně by se hrálo systémem dvakrát každý s každým – celkem tedy 34 kol.

Bude se ještě hrát o Evropu?

Pokud by se stalo, že FORTUNA:LIGA nebude nyní dohrána v plném rozsahu, tedy i se Skupinou o záchranu, existuje podle platných řádů i varianta, že by se nedohrávala ani prostřední Skupina o Evropskou ligu. K lítosti Bohemians či Mladé Boleslavi. Proč? Protože pořadí pro nominaci do evropských pohárů by pak totiž mohlo vycházet z aktuálního pořadí na čele tabulky. To znamená, že do Evropy by putovala nejlepší pětice týmů z elitní Skupiny o titul (včetně Sparty coby vítěze poháru). Pokud si tedy kluby neschválí jiný postup a nebudou chtít Skupinu o Evropu dohrát.

Ze sedmnácti (osmnácti) na šestnáct

Je pravděpodobné, že i kdyby se elitní soutěž letos nafoukla o jednoho (či dva) účastníky, nezůstala by tak věčně. O to víc mužstev by v příští sezoně nejspíš padalo z první ligy. Nejlogičtější scénář je přímý sestup posledních dvou (či tří) mužstev, další dvě by hrála baráž.

Bezproblémové pokračování

Kdyby si kluby odsouhlasily pokračování a Karviná by zároveň byla schopná se vrátit po karanténě na hřiště, teprve pak by mohla být zachována úplná prostupnost soutěží. Tedy že by poslední tým z první ligy padal přímo a dvě mužstva nad ním by hrála s druhým a třetím ze druhé ligy baráž. Vítěz druhé ligy by slavil přímý postup.

