Zvláštnost v lize. Zbytečná skupina? Boj o Evropu může vypadat úplně jinak | iSport.cz

Zní to zvláštně, ale v upraveném dokumentu vydaném k 20. květnu, který reagoval na problémy spojené s pandemií koronaviru, to fakt je. Zjednodušeně přeloženo: jestli se kompletně nedohraje celá soutěž, skupina o Evropu je na nic. Do pohárů by se nasazovalo jen podle pořadí na čele tabulky, píše se ve zpropadeném písmenu G v rozpisu celostátních soutěží. Zásek pro Bohemians a Mladou Boleslav... V zamčené části článku k celé věci hovoří i šéf vršovického klubu Darek Jakubowicz či zástupci Jablonce.