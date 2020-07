Další posun konce sezony? Rozpaky, zní z Opavy. Neakceptovatelné, říká Starka | iSport.cz

Olomouc se během 55 minut dostala do tříbrankového vedení • ČTK

Olomouc se během 55 minut dostala do tříbrankového vedení • ČTK

Trenér Příbrami Pavel Horváth nastupoval do zápasu s Olomoucí s úsměvem na tváři • ČTK / CTK / Chaloupka Miroslav

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, odložil poslední dvě kola prvoligové skupiny o záchranu na 23. a 26. července. Za další tři dny by se měla rozehrát baráž, v níž se představí 14. a 15. celek nejvyšší soutěže proti druhému a třetímu týmu z druhé ligy. Mužstva z druhé ligy tak budou mít na přípravu více času, neboť jim soutěž skončí příští úterý.

„Klub toto rozhodnutí vnímá s velikými rozpaky. Druhá liga bude ukončena 14. července a na její žádost bylo ligovým grémiem 11. května rozhodnuto, že pauza mezi posledním mistrovským utkáním a prvním zápasem baráže bude minimálně pět dní. Při této změně termínové listiny první ligy ovšem prvoligové kluby sehrají během deseti dní čtyři velice důležitá utkání o účast v první lize,“ uvedla v prohlášení na webu Opava.

Slezané připomněli, že od 23. července má v Česku začít běžet letní přestupové období, rovněž posunuté kvůli koronaviru. „Toto řešení stávající situace, v níž jsme se neocitli vlastní vinou, považujeme za krajně nešťastné. Posunutí termínové listiny má zároveň výrazný vliv na přestupovou politiku klubů, prodlužování stávajících kontraktů hráčů a v neposlední řadě také zdravotní stav hráčů,“ dodali Slezané, jimž patří v tabulce předposlední místo se stejným bodovým ziskem jako poslední Příbram. Karviná má o dva body více, další tři týmy ve skupině o záchranu už mají jistotu udržení.

Proti dalšímu posunutí závěru ligy se postavila i Příbram. „Jakékoliv posouvání termínové listiny je pro mě neakceptovatelné. Už teď se to posunulo o pár dní ve druhé lize kvůli Třinci, teď i první liga. Lidi mají pak dovolené, všechno je domluvené, plánujeme nějaký start přípravy na další sezonu. Za mě to nejde,“ uvedl pro příbramský web klubový šéf Jaroslav Starka ještě před dnešním rozhodnutím ligového výboru LFA.

„Ale ať se ostatní kluby vyjádří a ty si rozhodnou. Když řeknou, že jdeme hrát, podvolím se, co mám dělat? Ale to nejde. Podívejte se v Německu na Drážďany. Dva nakažení, 14 dní karanténa natvrdo, pak je nechali týden trénovat, pustili je do zápasu a nakonec sestoupili,“ připomněl Starka.

Další posun skupiny o záchranu způsobí komplikace i Teplicím, které už mají jistou záchranu. Od pondělí jim totiž začíná na stadionu rekonstrukce trávníku.

„Rekonstrukce v tuto chvíli ohrožena není, započneme ji dle plánu 13. července a dokončíme tak, aby na nové hrací ploše bylo možné zahájit následující ročník první ligy v závěru srpna. Poslední domácí utkání s Opavou by se předběžně mělo odehrát v Ústí nad Labem, což je zatím předběžně ústně domluveno,“ uvedl pro klubový web mluvčí Martin Kovařík.

Severočeši vzhledem k tomu, že nová ligová sezona má začít 22. srpna, mají momentálně volno. „Ihned po přerušení soutěže hráči nastoupili na dovolenou, která je momentálně plánována do 15. července a následně bude rozhodnuto o dalším postupu. Po restartu soutěže již počítáme s tím, že se hráči budou připravovat až do startu nové sezony,“ dodal Kovařík.