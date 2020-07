První posily do Slavie z prošlapané trasy? Kuchta se blíží, řeší se i talent | iSport.cz

Ibrahim Traoré poslal Slavii ve 34. minutě do vedení • ČTK / Radek Petrášek

Jan Kuchta je blízko comebacku do Slavie • ČTK

Instagramový účet „slaviabackstage“ píše o některých jiných jménech a celou zprávu posouvá až do stavu hotové věci. Podle zdrojů Sportu je to ale hodně předčasné. Což je trochu zvláštní, když se ve fotbalovém zákulisí ví, že tenhle účet spravuje nepřímo, a někdy i přímo klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

„Slavia finalizuje první přestupy. Útok prvního týmu Slavie doplní odchovanec Jan Kuchta. Z Liberce přichází jako volný hráč Ondřej Karafiát. Do přípravy jako hostující hráč se zapojí také Martin Graiciar,“ píše se doslova na „slaviabackstage“.

Ani jeden přestup „sešívaní“ nemají dotažený, o tom se teprve vedou jednání.

Nejblíže do Edenu má odchovanec červenobílých Jan Kuchta. Kvůli své slávistické minulosti a určitým smluvním pákám, které si „sešívaní“ se Slovanem o svém odchovanci vyjednali v zimě, by tenhle přestup mohlo jít dokončit relativně schůdně.

Taky i proto, že ligový mistr je ochotný do Liberce pustit, patrně zatím jen na hostování, Júsufa Hilála, potažmo některé další hráče.

Obránci Ondřeji Karafiátovi skutečně končí ve Slovanu smlouva a klub počítá s tím, že odejde. Jestli právě do Slavie... Možností může mít víc.

Za kulisami se nicméně hlasitěji hovoří o jiném jménu a zájem o něj, stejně jako o Jana Kuchtu, přiznal v nedávném rozhovoru pro Radiožurnál i trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský – Tomáš Malinský.

Mužstvo potřebuje rozšířit varianty na krajích zálohy, je pochopitelné, že Malinského dobrá forma sportovnímu úseku červenobílých neunikla. Jednání se ale zatím příliš neposouvají, řeč je o deseti milionech korun, na které by tenhle přestup zhruba vyšel.

Třetí posilou by se výhledově mohl stát Michal Beran, 19letý střední záložník, jehož talentu si třeba i v nedávném vzájemném utkání Slovanu se Slavií nešlo nevšimnout. U něj by se případně jelo asi obvyklou pozvolnou cestou – odkup, ponechání na hostování, pak by se vidělo...

V příspěvku zmíněný Martin Graiciar byl v úvahách sportovního úseku už minimálně před měsícem, je totiž možné ho celkem bez průtahů vykoupit z Fiorentiny, do které se vrátí z hostování ve Spartě. Stejně jako Malinský a třeba i Karafiát má celkem důležitou kvalifikaci – současný realizační tým Slavie ho dobře zná. Jenže kam až bude ochotný obhájce zajít v tomto případě, není zatím jisté.

Nejblíže má každopádně do Slavie Jan Kuchta, pak následuje dvojice Tomáš Malinský a Michal Beran.