Slavia a mistrovské oslavy! V Edenu hořelo, pak triumfální jízda Prahou | iSport.cz

Vladimír Coufal napálil ve velké šanci míč do břevna • Michal Beranek / Sport

U Edenu to mistrovskými oslavami hodně žilo • Michal Beránek (Sport)

Je to definitivní, Slavii už titul opravdu nikdo nevezme! Skupina o titul FORTUNA:LIGY se kompletně dohrála, a sešívaní tak po derby se Spartou (0:0) mohli znovu rozjet oslavy prvenství, které matematicky získali už před dvěma týdny. Mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského v Edenu nejprve slavnostně převzalo pohár a pak vyrazilo autobusem na triumfální cestu Prahou. Konečná zástavka? Občanská plovárna, kde mistrovská párty pokračovala. Průběhu oslav dvacátého titulu Slavie jsme celý středeční večer sledovali ONLINE.

Slávisté slaví. Důstojně odehráli poslední zápas úspěšné sezony proti Spartě a mohli se s plnou vervou pustit do zapíjení dvacátého titulu ve své historii. Rozjeli to v pražské Občanské plovárně.

Kapky z nebe přestaly padat a krátce před desátou hodinou večerní oblohu nad stadionem v Edenu prozářil ohňostroj. Noví šampioni přijeli pozdravit své fanoušky. Autobus s hráči Slavie se vynořil ze tmy a projel kolem davu fandů. Ten se po posledním zápase v ligovém ročníku proti Spartě postupně rozrůstal, z okna mu během čekání zamával například sportovní ředitel Jan Nezmar, kterého pak fanoušci vyvolávali.

Pak už mohli opěvovat své hrdiny. Kapitán Jan Bořil prostrčil hlavu otvorem ve střeše a v ruce nadšeně třímal mistrovský pohár. Ostatní mávali, za nimi jel další autobus, v němž se vezli členové realizačního týmu. Bylo to krátké pozdravení. Autobusy se na parkovišti za stadionem otočily, podruhé kolem příznivců profrčely a vyrazily na Občanskou plovárnu, kde pak měli červenobílí mistrovskou párty.

Sešívaní po derby se Spartou přebírají pohár pro mistra ligy!

Když ještě čerstvě korunovaní vládci českého fotbalu míjeli fanoušky v Edenu, někteří nadšenci se je vydali pozdravit co nejblíže. Hráčům tak na cestu do centra stihli předat i pár červených světlic, které zářily do dáli.

Červenobílá výprava se cestou na večírek ještě krátce zastavila na Václavském náměstí, kde si udělala pár fotek a pokračovala.

Kolem půl jedenácté už slávisté dorazili na Občanskou plovárnu, vyskákali z autobusů a začali naplno slavit. Zaslouženě. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík ukazoval u poháru tři prsty, kterými signalizoval, že za dobu jeho působení v klubu červenobílí třikrát ovládli ligu.

Teklo pivo a šampaňské, duněla muzika. Trenér Jindřich Trpišovský objímal rumunského záložníka Nicolae Stancia, jehož „sešívaní“ před sezonou koupili a který se dočkal svého prvního českého titulu. Ve Spartě, kde pobyl rok, se o úspěch marně pokoušel.

Radovali a družili se všichni, dorazili i slávistické osobnosti z minulosti. Párty se rozjela.

23:00 Náš ONLINE přenos je u konce, párty mužstva kouče Jindřicha Trpišovského naopak teprve začíná. Průběh celého večera si prohlédněte v GALERII.

22:50 Slávistické oslavy jsou v plném proudu.

22:35 Obhájci titulu dorazili na Občanskou plovárnu, kde budou oslavy pokračovat. Krátká noc Bořila a spol. zřejmě nečeká.

Polepky slávistického autobusu jsou všeříkající, Pražané mají svůj dvacátý titul • Foto Michal Beránek (Sport)

22:30 Jízda slávistů pokračuje, mistrovský pohár na palubě autobusu nemůže chybět.

22:25 Rozhovor trenéra Jindřicha Trpišovského pro O2 TV Sport:

Trpišovský: Potřebujeme, aby nikdo neodešel. Vám vysněné posily

22:15 Autobus slávistů zdobí všeříkající nápis: Mistr ligy 2019/2020.

22:05 Okolí stadionu září červenými barvami, fanoušci Slavie odpalují spoustu pyrotechniky.

22:00 Slávisté už vyrážejí na oslavy v autobuse!

Slávisté v mistrovském autobuse • Foto Pavel Mazáč (Sport)

21:55 Předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro O2 TV Sport: „Přicházel jsem v roce 2016 do pozice předsedy představenstva. Ambice byla vybudovat silný tým, který bude každý rok hrát o titul, bude hrát v Lize mistrů. Spousta lidí se nám tehdy smála. Nyní k nám mohou lidé mít různé emoce, ale už se nám určitě nesmějí.“

Tvrdík má další titul: Dneska už se nám určitě nesmějí!

21:45 Na trávníku v Edenu už probíhá pouze úklid konfet, hráči zmizeli v útrobách stadionu. A v příštích minutách by měli vyrazit na cestu Prahou.

21:30 Mistrovské OSLAVY ve fotografiích:

21:20 Podle informací serveru iSport.cz by mistrovské autobusy slávistů na cestě městěm nakonec měly být kvůli dešti zavřené. A pojede se na dvě skupiny - v jednom autobuse hráči, ve druhém realizační tým.

Probíhá: Zpovídání mistrů 🎙️ #hotovo20 pic.twitter.com/5kNHk7bf3t — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 8, 2020

21:05 Prohlédněte si SESTŘIH z dnešního 296. derby pražských "S".

21:00 Dění přímo na stadionu se chýlí ke konci, celý tým by se teď měl vydat na mistrovskou jízdu Prahou v otevřeném autobuse, kterou budeme také sledovat.

Takhle v Edenu začala hořet střecha stadionu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

20:50 Část střechy zvenčí stadionu stále hořela, na místo přijeli hasiči. Ochranka ze hřiště vyvedla většinu fanoušků, hráči se ještě na pódiu fotí.

V Edenu @slaviaofficial se od světlice vznítila střecha novinářské části stadionu. Požár se podařilo rychle uhasit, na místo dojíždí jedna jednotka pražských hasičů, aby zkontrolovala místo požáru. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) July 8, 2020

20:45 Na pokyny ovšem nikdo příliš nereaguje, fotbalisté jsou dál na hřišti. A oheň se mezitím povedlo uhasit.

Euforii s pohárem si užil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík • Foto Pavel Mazáč (Sport)

20:40 V Edenu se teď od světlice vznítila dřevená střecha stadionu. Hlasatel vyzývá hráče i fanoušky, aby z bezpečnostních důvodů opustili trávník.

20:35 Náhradní brankář Přemysl Kovář se chopil mikrofonu a poděkoval fanouškům za podporu. Chystá se další děkovačka. „Vždycky jsme s váma,“ odříkávají příznivci společně s hráči.

Sešívaní po derby se Spartou přebírají pohár pro mistra ligy!

20:30 A mistrovský pohár už je nad hlavami slávistů! Edenem zní slavná skladba We Are The Champions.

20:27 Pro medaili přichází kapitán Slavie Jan Bořil.

20:24 V hledišti stadionu slaví i Vladimír Šmicer či tenistka Petra Kvitová.

20:22 Pro medaile míří i hráči, cenné kovy předává Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace. Část fanoušků Slavie opět čeká před stadionem, stejně jako při dva týdny starém duelu s Plzní.

Jaroslav Tvrdík se zástupcem čínských majitelů Slavie • Foto Pavel Mazáč (Sport)

20:19 Za bouřlivého aplausu fanoušků si pro medaili jde trenér Jindřich Trpišovský.

20:17 Startuje předávání medailí! Nejprve jsou vyvoláváni všichni členové realizačního týmu, kteří postupně kráčí na mistrovskou hvězdu.

20:15 Fanoušci se tísní u pódia a čekají na předání poháru.

#hotovo20 | Druhá hvězda ⭐️⭐️ pic.twitter.com/s2muMFLIAB — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 8, 2020

20:10 Slávističtí fanoušci patnáct minut vydrželi na tribunách, teď už ale navzdory výzvam hlasatele vyrazili na trávník. Pod hlavní tribunou vzniklo pódium ve tvaru hvězdy, kde Pražané převezmou pohár.

20:05 Domácí Tribuna Sever už chtěla zahájit „mistrovskou“ děkovačku, hlasatel na stadionu ji ale zarazil. Čekalo se na trenéra Trpišovského, který dělal televizní rozhovor.

19:58 Sparťan Guélor Kanga šel po utkání pogratulovat slávistům. S protihráči si plácnul, kouče Trpišovského objal.

19:55 Třetí derby sezony je u konce, Slavia na závěr ročníku remizovala se Spartou 0:0. Bořil a spol. teď v Edenu už za pár minut převezmou pohár pro ligové šampiony.

19:50 „Slavia Praha, mistr ligy,“ zní stadionem v závěru utkání tradiční popěvek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Masopust (87. Hellebrand), Holeš (62. Traoré), Ševčík (90+1. Olayinka), Stanciu (87. Oscar), Provod – Tecl (87. Júsuf Hilál). Hosté: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (70. M. Frýdek), Kanga, L. Krejčí (90+5. Costa), Dočkal (C) (90. Vindheim), Hložek – Tetteh (46. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Hovorka, Hellebrand, Oscar, Traoré, Olayinka, Júsuf Hilál Hosté: Nita, Costa, Vindheim, Frýdek, Trávník, Karabec, Kozák Karty Domácí: Bořil, Stanciu, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva), Masopust Hosté: Štetina, Dočkal, Kozák, L. Krejčí Rozhodčí Berka – Vlček, Hock Stadion Sinobo stádium, Praha-Vršovice Návštěva 4700 diváků

Slavia - Sparta: Stanciu se chytl s Kangou a Štetinou, byla z toho potyčka mezi tábory

