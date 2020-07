ONLINE: Oslavy Slavie! Sledujte, jak Pražané po derby přebírají pohár | iSport.cz

Vladimír Coufal napálil ve velké šanci míč do břevna • Michal Beranek / Sport

Je to definitivní, Slavii už titul opravdu nikdo nevezme! Skupina o titul FORTUNA:LIGY se kompletně dohrála, a sešívaní tak po derby se Spartou (0:0) mohou znovu rozjet oslavy prvenství, které matematicky získali už před dvěma týdny. Mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského v Edenu nejprve slavnostně převzalo pohár, brzy má v plánu vyrazit autobusem na triumfální cestu Prahou. ONLINE přenos z průběhu oslav dvacátého titulu Slavie sledujte na iSport.cz!

22:25 Rozhovor trenéra Jindřicha Trpišovského pro O2 TV Sport:

Trpišovský: Potřebujeme, aby nikdo neodešel. Vám vysněné posily

22:15 Autobus slávistů zdobí všeříkající nápis: Mistr ligy 2019/2020.

22:05 Okolí stadionu září červenými barvami, fanoušci Slavie odpalují spoustu pyrotechniky.

22:00 Slávisté už vyrážejí na oslavy v autobuse!

Slávisté v mistrovském autobuse • Foto Pavel Mazáč (Sport)

21:55 Předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro O2 TV Sport: „Přicházel jsem v roce 2016 do pozice předsedy představenstva. Ambice byla vybudovat silný tým, který bude každý rok hrát o titul, bude hrát v Lize mistrů. Spousta lidí se nám tehdy smála. Nyní k nám mohou lidé mít různé emoce, ale už se nám určitě nesmějí.“

21:45 Na trávníku v Edenu už probíhá pouze úklid konfet, hráči zmizeli v útrobách stadionu. A v příštích minutách by měli vyrazit na cestu Prahou.

21:30 Mistrovské OSLAVY ve fotografiích:

21:20 Podle informací serveru iSport.cz by mistrovské autobusy slávistů na cestě městěm nakonec měly být kvůli dešti zavřené. A pojede se na dvě skupiny - v jednom autobuse hráči, ve druhém realizační tým.

Probíhá: Zpovídání mistrů 🎙️ #hotovo20 pic.twitter.com/5kNHk7bf3t — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 8, 2020

21:05 Prohlédněte si SESTŘIH z dnešního 296. derby pražských "S".

21:00 Dění přímo na stadionu se chýlí ke konci, celý tým by se teď měl vydat na mistrovskou jízdu Prahou v otevřeném autobuse, kterou budeme také sledovat.

Takhle v Edenu začala hořet střecha stadionu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

20:50 Část střechy zvenčí stadionu stále hořela, na místo přijeli hasiči. Ochranka ze hřiště vyvedla většinu fanoušků, hráči se ještě na pódiu fotí.

V Edenu @slaviaofficial se od světlice vznítila střecha novinářské části stadionu. Požár se podařilo rychle uhasit, na místo dojíždí jedna jednotka pražských hasičů, aby zkontrolovala místo požáru. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) July 8, 2020

20:45 Na pokyny ovšem nikdo příliš nereaguje, fotbalisté jsou dál na hřišti. A oheň se mezitím povedlo uhasit.

Euforii s pohárem si užil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík • Foto Pavel Mazáč (Sport)

20:40 V Edenu se teď od světlice vznítila dřevená střecha stadionu. Hlasatel vyzývá hráče i fanoušky, aby z bezpečnostních důvodů opustili trávník.

20:35 Náhradní brankář Přemysl Kovář se chopil mikrofonu a poděkoval fanouškům za podporu. Chystá se další děkovačka. „Vždycky jsme s váma,“ odříkávají příznivci společně s hráči.

Sešívaní po derby se Spartou přebírají pohár pro mistra ligy!

20:30 A mistrovský pohár už je nad hlavami slávistů! Edenem zní slavná skladba We Are The Champions.

20:27 Pro medaili přichází kapitán Slavie Jan Bořil.

20:24 V hledišti stadionu slaví i Vladimír Šmicer či tenistka Petra Kvitová.

20:22 Pro medaile míří i hráči, cenné kovy předává Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace. Část fanoušků Slavie opět čeká před stadionem, stejně jako při dva týdny starém duelu s Plzní.

Jaroslav Tvrdík se zástupcem čínských majitelů Slavie • Foto Pavel Mazáč (Sport)

20:19 Za bouřlivého aplausu fanoušků si pro medaili jde trenér Jindřich Trpišovský.

20:17 Startuje předávání medailí! Nejprve jsou vyvoláváni všichni členové realizačního týmu, kteří postupně kráčí na mistrovskou hvězdu.

20:15 Fanoušci se tísní u pódia a čekají na předání poháru.

#hotovo20 | Druhá hvězda ⭐️⭐️ pic.twitter.com/s2muMFLIAB — SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) July 8, 2020

20:10 Slávističtí fanoušci patnáct minut vydrželi na tribunách, teď už ale navzdory výzvam hlasatele vyrazili na trávník. Pod hlavní tribunou vzniklo pódium ve tvaru hvězdy, kde Pražané převezmou pohár.

20:05 Domácí Tribuna Sever už chtěla zahájit „mistrovskou“ děkovačku, hlasatel na stadionu ji ale zarazil. Čekalo se na trenéra Trpišovského, který dělal televizní rozhovor.

19:58 Sparťan Guélor Kanga šel po utkání pogratulovat slávistům. S protihráči si plácnul, kouče Trpišovského objal.

19:55 Třetí derby sezony je u konce, Slavia na závěr ročníku remizovala se Spartou 0:0. Bořil a spol. teď v Edenu už za pár minut převezmou pohár pro ligové šampiony.

19:50 „Slavia Praha, mistr ligy,“ zní stadionem v závěru utkání tradiční popěvek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Masopust (87. Hellebrand), Holeš (62. Traoré), Ševčík (90+1. Olayinka), Stanciu (87. Oscar), Provod – Tecl (87. Júsuf Hilál). Hosté: Heča – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (70. M. Frýdek), Kanga, L. Krejčí (90+5. Costa), Dočkal (C) (90. Vindheim), Hložek – Tetteh (46. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Hovorka, Hellebrand, Oscar, Traoré, Olayinka, Júsuf Hilál Hosté: Nita, Costa, Vindheim, Frýdek, Trávník, Karabec, Kozák Karty Domácí: Bořil, Stanciu, Trpišovský (trenér), Vlček (vedoucí mužstva), Masopust Hosté: Štetina, Dočkal, Kozák, L. Krejčí Rozhodčí Berka – Vlček, Hock Stadion Sinobo stádium, Praha-Vršovice Návštěva 4700 diváků

Slavia - Sparta: Stanciu se chytl s Kangou a Štetinou, byla z toho potyčka mezi tábory

