Sedláček zdolal 26. hráče světa. Poté nevyužil čtyři šipky na výhru a padl | iSport.cz

Chybělo málo a byla z toho docela hezká šipkařská neděle. Do posledního z turnajů Players Championship vstoupil český reprezentant skvěle, když vyhrál nad šestadvacátým hráčem světa - Belgičanem Dimitri van den Berghem v poměru 6:4. Odveta za porážku 1:5 z květnového PDC Home Tour vyšla parádně a Zlej Kája si připsal cenný skalp silného protivníka.

Pak narazil 110. hráč světa na relativně přijatelnějšího soupeře, když se u terče utkal s třiapadesátiletým Angličanem Alanem Tabernem, kterému patří 97. místo ve světovém žebříčku. Tady ale Zlej Kája prohrál těsně 5:6 a byl konec. „Měl jsem čtyři matchdarts (šipky na vítězství) a mohlo to být zase úplně jiné,“ posteskl si. Tahle porážka českého šipkaře hodně mrzí, kdyby vyhrál, narazil by totiž na známého Jamese Wadea. „Byl by hratelný, je to škoda,“ prohlásil Sedláček. Wade pak s Tabernem odehrál vyrovnanou partii, vyhrál 6:4.

Nicméně zkušenost to byla na Ostrovech obrovská. „Mám na čem stavět a co zlepšovat. Věřím, že na to navážu, zlepším zavírání a bude to celé lepší a lepší. Strašně moc děkuji za skvělou podporu a krásné zprávy,“ napsal na sociálních sítích fanouškům.

I po nedělním vyřazení tam přibývaly vzkazy, které nejlepšího českého šipkaře podporovaly a nebyly rozhodně jen z Česka. Sedláček si sám uvědomoval, že kromě PCH 11 to nebylo z jeho strany nijak špatné. „Děkuji ještě jednou všem a už se moc těším domů na moje Zlatíčka,“ vzkázal před pondělní cestou z Ostrovů.

Další dva turnaje Players Championship by měly Zlého Káju čekat na konci srpna.