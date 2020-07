Dynamo má velkého sponzora. Bohatý patriot by mohl klub převzít za rok | iSport.cz

České Budějovice - Mladá Boleslav: Poslední střídání Tomáše Sivoka, který se loučí s kariérou VŠECHNA VIDEA ZDE , mluvilo se až o částce třicet milionů korun, o které by podnikatel mohl přifouknout rozpočet Dynama.

S penězi Kovář přichází už nyní, ovšem nejdřív jako hlavní sponzor.

„Dáváme dohromady tým specialistů na datovou analytiku i obchod, který by mohl podpořit vedení klubu novou energií a nápady. Do Dynama chceme přinést účinnou sportovní a obchodní strategii. A chceme tu také využít naše marketingové know-how. Z pozice sponzora budeme moct tohle všechno ověřit, aniž bychom zatím zasahovali do provozu klubu,“ vysvětlil to Kovář pro klubový web.

K tomu by nejspíš mělo dojít, pokud půjde všechno podle plánu, až příští léto.

„I když má Autodraft dnes svoji centrálu v Praze, doma jsem tady. Vždycky budu. A cítím povinnost vrátit něco ze svého úspěchu i svému kraji,“ říká Kovář o svém vztahu k českobudějovickému fotbalu.

Karel Kovář je majitelem sítě bazarů Autodraft, která prorazila i za hranice.

„Autodraftu se během posledních několika let podařilo díky férovým vztahům se zákazníky obnovit jejich důvěru i v tak složitém segmentu s komplikovanou pověstí. Firma dnes dosahuje miliardového obratu a těží ze skvělých referencí. Myslím si, že je to zkušenost, která by mohla být cenná právě ve fotbale. Klíčem je vždycky tvrdá práce a vztah se zákazníky. Proto chceme kromě investic do sportovní oblasti klást důraz na lepší fanouškovský zážitek, a to do posledního detailu. Fotbal se hraje pro ně,“ říká o svém byznysu, který by chtěl částečně uplatnit právě ve fotbale.