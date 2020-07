Baluta zpět do Slavie? Dost možná ne. Zájem je z Maďarska a Polska | iSport.cz

Rumunský záložník Alexandru Baluta by si měl proti Bohemians připsat první ligový start v nové sezoně • Pavel Mazáč (Sport)

Naštvaný Alexander Baluta poté, co dostal červenou kartu v Plzni. Naznačoval, že za jeho vyloučením mohou být peníze

Hostování v Liberci mu sedlo, šikovný rumunský záložník Alexandru Baluta, který patří Slavii, upoutal zajímavými výkony. Vrátí se do Edenu a bude bojovat o místo v kádru českého mistra? Dost možná ne, kolem Baluty krouží podle rumunské stanice Digi Sport dva zahraniční kluby – maďarský klub Puskás Akadémia a polský šampion Legia Varšava.

Baluta nastoupil v právě končící sezoně za Slovan k jednadvaceti ligovým zápasům, vstřelil čtyři branky a připsal si čtyři asistence. U Nisy ale s největší pravděpodobností dál hostovat nebude. Jak s ním Slavia naloží? Hovoří se o jeho prodeji za hranice.

Jako první se hlásí ambiciózní maďarský celek Puskás Akadémia, kde působí bývalý trenér Liberce Zsolt Hornyák a hrají tu i záložník Jakub Plšek či útočník David Vaněček. Ambiciózní klub skončil v lize třetí a představí se v prvním předkole Evropské ligy. „Puskás Akadémia by se Slavií dohodla, ale zatím nemůže naplnit platové představy hráče,“ cituje rumunská stanice Digi Sport svůj zdroj.

Do hry o Balutu se vkládá i čerstvý polský mistr Legia Varšava, kde působí útočník Tomáš Pekhart. Legia míří do prvního předkola Ligy mistrů a má zraněných několik ofenzivních hráčů. Šikovný záložník by se jí hodil.

Baluta může zůstat i ve Slavii, kde má smlouvu ještě na dva roky. Červenobílí ho v červnu 2018 kupovali z rumunské Craiovy za 2,65 milionu eur (podle tehdejšího kurzu 68 milionů korun).

V první sezoně naskočil za „sešívané“ celkem k dvaatřiceti soutěžním zápasům, zaznamenal v nich čtyři góly a dvě asistence. V další sezoně odehrál jen jedno ligové utkání a odešel na hostování do Liberce. A nepomohl si ani výrokem při svém odchodu. „Někdy jsem ani úplně nechápal koučův výběr sestavy. Ve Slavii jsem úplně nedostal šanci, abych ukázal všechno,“ prohlásil Baluta v září.

Ve Slavii by ho navíc čekala veliká konkurence, tu tvoří mimo jiné jeho krajan Nicolae Stanciu, Petr Ševčík, Ibrahim Traoré, Oscar Dorley či talentovaný Patrik Hellebrand.

Šestadvacetiletý záložník chce hrát a předvést se v těžkých duelech i proto, aby zaujal trenéra rumunské reprezentace Mirela Radoie. Rumuni jsou v baráži o mistrovství Evropy.