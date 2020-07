Pardubice v Ďolíčku? Mají od nás nabídku, přiznal šéf Bohemians | iSport.cz

Pardubice postoupily do ligy, ale kde ji budou hrát? Areál Pod Vinicí, kde se slavil postup, kritériím pro nejvyšší soutěž ani náhodou nevyhovuje, Letní stadion zase léta čeká na rekonstrukci. Východočeši mají podepsanou smlouvu s Mladou Boleslaví, ale díky lepší dostupnosti je na stole další možnost – vršovický Ďolíček, kde by se přivítání starých známých rozhodně nebránili.

Geograficky je Pardubicím blíž Mladá Boleslav, ale dostupností se jí minimálně vyrovná Praha. I proto Východočeši po oslavách postupu drží ve hře alternativu dočasného stěhování do Vršovic a Ďolíčku.

„Fanoušci a partneři by raději Prahu, takže jsme oslovili Bohemians. Teď je to ve fázi s FAČR, zda nám ještě umožní případnou změnu,“ prohlásil sportovní ředitel východočeského klubu Vít Zavřel, že by středočeský azyl ještě nemusel být definitivní i přes podepsanou smlouvu.

Výhody stěhování do Prahy se nabízí. Hlavní město je z Pardubic skvěle dostupné vlakem, oblíbeným dopravním prostředkem pro fanoušky. Východočeši by při své obnovené ligové premiéře byli víc na očích a mohlo by se přijít podívat i víc místních diváků, protože v Boleslavi fotbal příliš netáhne. Pro Bohemians by se zase otevírala možnost zajímavého příspěvku do rozpočtu.

„Pardubice nejsou uzavřené, řeší se to,“ prohlašuje ředitel a majoritní vlastník Bohemians Darek Jakubowicz pro deník Sport. „Zástupci Pardubic nás oslovili, my jsme se s nimi potkali a dali jim nabídku. Teď je na nich, jak se rozhodnou. Myslím, že od začátku preferovali Boleslav, ale uvidíme, jak to bude dál.“

Majitelem Ďolíčku je sice pražský magistrát, se kterým nyní klub jedná o rekonstrukci. Bohemians mají tradiční stadion pronajatý a Východočeši by v případě pražského azylu byli podnájemníkem „klokanů,“ byť by zastupitelé museli smlouvu napřed schválit. Nabízí se ale otázka, zda by stánek, který už má svá nejlepší léta za sebou, pobyt dvou ligových týmů zvládl.

„Určitě. Provozně ano, naopak je ideálnější, když oba kluby hrají stejnou soutěž. Dá se líp pracovat s termínovou listinou, než když to jsou dvě různé soutěže, což by bylo v případě Žižkova a Bohemky,“ vysvětluje Jakubowicz s tím, že zájem hostovat v Ďolíčku měli i pražští sousedi zpoza kopce.

Pardubice azyl minimálně na rok potřebují, aby stihly začít s důkladnou rekonstrukcí Letního stadionu, kde se první liga hrála naposledy před 18 lety. Domácím týmem tehdy byli paradoxně právě zelenobílí, kteří museli kvůli výtržnostem a napadení rozhodčího odehrát svůj poslední zápas mezi elitou před krachem mimo Prahu.