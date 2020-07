FORTUNA národní liga | Pardubické plány na ligu. Zájem o Klobásu, klub chce hrát v Ďolíčku | iSport.cz

Po postupu Pardubic někteří lidé poukazovali na to, že jste měli hodně hráčů na hostování. Štvalo vás to?

„V základní sestavě jsme nekmenové hráče měli tři, takže bych to tak úplně necítil. Je pravda, že na soupisce jsme měli hráčů na hostování oproti minulým letům víc, ale to bylo proto, že jsme v zimě chtěli tým doplnit a mít opravdu zdvojené posty. Ve finále jsme však neměli žádné zraněné ani nemocné, takže jsme nové kluky úplně nevyužili.“

Trenér Jiří Krejčí prohlásil, že Pardubice jsou dobrá adresa a že nebude problém vypůjčené hráče udržet. Nebyl až příliš velký optimista?

„Teď s kluby o prodloužení hostování některých hráčů jednám. V pátek je ligové grémium, tam to budu rozebírat se všemi dopodrobna, ještě neumím říct, zda budeme úspěšní, jak jsme si mysleli. Pravděpodobně neudržíme Zifčáka, který jde na letní přípravu do Olomouce. Ale samozřejmě se může k nám těsně před sezonou případně vrátit.“

A co nejlepší hráč druhé ligy Michal Hlavatý, kterého vám měla Plzeň v případě postupu ještě nechat?

„S Michalem jsem mluvil, další spolupráci se nebrání. Pan Šádek by s pokračováním jeho hostování u nás souhlasil, mluvil jsem krátce i s hráčovým agentem panem Paskou. Domluvili jsme si schůzku na příští týden, s ním to budu ještě dolaďovat. Pan Paska mě upozorňoval, že na Míšu bude z ligy více nabídek a že si to on jako agent musí ještě vyhodnotit. Mně samozřejmě dává logiku to, co říká i pan Šádek, tedy že v Pardubicích má Míša ve svých letech největší šanci pravidelně nastupovat. U nás má velkou zelenou. Jsem optimista, ale netvrdím, že zde na sto procent zůstane.“

Třetím vypůjčeným hráčem v základní sestavě byl na jaře Ewerton z Mladé Boleslavi. Ten zůstane?

„S Mladou Boleslaví jsem už jednal, chtěli bychom, aby pokračoval. Bavíme se o ročním hostování s opcí, ale bude záležet také na tom, jak se Boleslavi podaří posílit kádr.“

Ewerton působí na hřišti hodně vláčným, až lehkovážným dojmem. Je s ním těžké pořízení?

„Ewe je dobrý fotbalista i hodný kluk, akorát nám vypadnul třikrát ze sestavy kvůli svalovému zranění, někdy jsme měli pocit, že není úplně doléčený, takže to tak mohlo vypadat. Ale je to velmi kvalitní hráč, má nějakou budoucnost před sebou.“

Podle vašeho kouče máte v hledáčku další mladé a dravé hráče. Můžete být konkrétnější?

„Máme zájem o posílení útoku, konkrétně o Standu Klobásu. Co se týče dalších vytipovaných hráčů, tam je to teprve v začátku, tam bych ještě konkrétní být nechtěl. Ale v případě Standy jsme už Jihlavu oslovili a komunikuju i s hráčem.“

O Stanislava Klobásu má nicméně zájem i Slovácko. Věříte si na ně?

„Neříkám, že si na Slovácko věříme, ale je to hráč, kterého známe a máme o něj zájem.“

Majitel klubu Vladimír Pitter vyjádřil plán hrát do deseti let evropské poháry. Souhlasíte s ním?

„Pana Pittera se na evropské poháry zeptali a on odpověděl, proč ne, aspoň co já vím. Já si spíš dávám krátkodobé cíle, takže mě teď nejvíc zajímá, aby se na podzim skutečně začal rekonstruovat Letní stadion a abychom zvládli první sezonu v lize, která bude extrémně těžká. Budeme ji hrát celou na venkovním hřišti, kde budeme mít daleko menší diváckou podporu. Navíc to pro nás bude finančně náročné, protože budeme platit pronájem stadionu a vybereme jen třetinové peníze na vstupném, než bychom vybrali na novém stadionu v Pardubicích.“

Platí, že budete své domácí zápasy hrát v Mladé Boleslavi, nebo je ve hře i jiná varianta?

„Máme podepsanou Mladou Boleslav, nicméně fanoušci a partneři by raději Prahu, takže jsme oslovili Bohemians. Teď je to ve fázi s FAČR, zda nám ještě umožní případnou změnu.“