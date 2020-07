Netradiční záliba hráče, kterého chce Slavia. Kuchta obstaral góly i vajíčka | iSport.cz

Vajíčka a nedostatkové zboží? V šatně fotbalistů Liberce vyloučeno! Útočník Jan Kuchta, jehož přestup do Slavie se blíží, už proslul nejen důrazem na hřišti, ale i pověstí zaníceného chovatele. „Na fotbalistu vtipný. Taky mi kolikrát popisoval, jak to má zařízený a co je kolem toho za práci. Je to pro něho takový relax,“ říká trenér Pavel Hoftych. „Drůbež, králíci, kachny, husy, hrozně mě to baví,“ přitakává Kuchta.