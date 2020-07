Jugas řeší budoucnost, má čtyři možnosti: Chce mě i Liberec. Co Slavia? | iSport.cz

Jablonecký kapitán Tomáš Hübschman vedl svůj tým do předkola Evropské ligy • ČTK / Radek Petrášek

Má docela hezké dilema. Buď bude hrát evropské poháry s Libercem či s Jabloncem, nebo se vrátí do Mladé Boleslavi, kde prožil povedený půlrok pod Jozefem Weberem. O stopera Jakuba Jugase (28), který stále patří Slavii, je v předních klubech FORTUNA:LIGY zájem. Oslovil ho i Zlín, ale na comeback domů to letos nevypadá. „Je super, že o vás někdo stojí,“ pochvaluje si.

Doléčuje zranění postranních vazů, které mu na začátku červnu v derby s Libercem utnulo sezonu. „Už jsem tak na 85 procent zdravý,“ hlásí důrazný obránce Jakub Jugas v rozhovoru pro iSport.cz. Jen pořád neví, kde začne letní přípravu. Otevřely se před ním čtyři zajímavé možnosti. Ve Slavii, kam přestoupil před třemi lety ze Zlína, už budoucnost moc nevidí.

Budete po zranění fit na start přípravy?

„Kondičně jsem v pohodě. První týden ještě budu částečně omezený, ale probíhá to tak, jak má. Málem se mi přetrhl postranní vaz, protihráč na mě nešťastně spadl ze strany. Naštěstí tam ještě něco zbylo a nebyla nutná operace. Všechno mohlo dopadnout hůř. Dohromady mě dávali na Slavii, pomohli mi i ve Zlíně. Jednou dvakrát týdně jsem se jezdil ukázat do Jablonce.“

Jaký klub se na vás může těšit?

„Těžko říct, sám nevím. Ve Slavii mi řekli, že pokud nenajdu vhodné angažmá, můžu se s ní zapojit do přípravy. Ještě mám na rok smlouvu. Ale jsem po zranění, konkurence je tam velká, všichni zdraví. Navíc teď přišel další stoper (Ondřej Karafiát). Záleží na podmínkách, jak se domluví kluby mezi sebou. A rozhodující slovo bude samozřejmě na mně. Mezi prvními mě oslovil Zlín, se Zdeňkem Grygerou (generálním manažerem) se bavíme pravidelně. Už jsem hodněkrát přemýšlel, že se vrátím. Všechny tam znám.“

Ale zatím máte vyšší ambice, že?

„Mám nabídku z Liberce, trošku se znám s trenérem Hoftychem. Volal mi, jestli bych měl zájem. Říkal, že se mu můj způsob hry líbil. Je možné, že zůstanu v Jablonci, kde jsem byl spokojený. Bavil jsem se s panem Peltou. Začátek byl z mé strany špatný, byl jsem po zranění a pak přišlo další. Od zimy už to fungovalo, bohužel jsem se znovu zranil. Moc jsem toho nepředvedl, nebyl čas. Anebo můžu jít do Mladé Boleslavi. Tamní prostředí i trenéra Webera taky znám. Spolupráce byla super. Měli jsme tehdy strašně silný tým.“

Velké dilema, že?

„Blbé je, že tři kluby zklameš. Kdybych vzal Liberec, asi naštvu lidi v Jablonci. Ale beru, že takový je fotbalový život. Honza Sýkora odehrál sezonu v Liberci a v létě šel do Jablonce. A neroztrhali ho.“

S Jabloncem jste skončil čtvrtý, což je vzhledem k počtu absencí v posledních kolech rozhodně úspěch. Vnímáte to taky takhle?

„Musím říct, že jsem ke konci trenérovi Radovi nezáviděl. Měli jsme šest zraněných, tři hráči stáli za karty a jeden byl nemocný. Ale výsledkově se závěr zvládl a splnili jsme cíl.“

V pátek se rozhodlo, že v příští sezoně bude mít nejvyšší soutěž osmnáct týmů. Zamlouvá se vám to?

„Myslím, že je to v tuhle chvíli nejlepší řešení. Každý s každým bude hrát dvoukolově, jako v Anglii nebo v Německu. To mi přijde ideální, nejspravedlivější.“

Výš se posune i Zbrojovka, kde jste působil. Jste za ni rád?

„Já jsem prošel skoro všemi kluby, chybí mi jich jen pár. (úsměv) Když si vezmete, kdo by z druhé ligy mohl postoupit, je v pořádku, že je to Brno a nejspíš Dukla. Pardubice to zvládly suverénně. Pak už přicházely v úvahu snad jen Hradec Králové a Jihlava.“

