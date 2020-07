Válka spěje do finiše. Hašek a Sparta už znají termín svého „soudu“ | iSport.cz

Je to známý příběh. Koncem ledna Martin Hašek neodletěl se Spartou na soustředění do Španělska a vykopl tím válku s mocným klubem. Ta nyní směřuje do svého finále. Obě strany už znají termín, kdy zasedne Sbor rozhodců, jakýsi fotbalový soud – bude to 4. září.