Teplice myslí na bývalé hráče. Založily nadační fond a draží trávník či dresy | iSport.cz

„V oblasti CSR jsme ušli v posledních letech velký kus cesty a nadační fond by nás měl posunout ještě o něco dál. V západní Evropě je zcela běžné, že většina klubů má své nadační fondy, jejichž prostřednictvím se snaží pomáhat svému okolí," vysvětluje založení ředitel klubu Petr Hynek.

Nově založený Nadační fond FK Teplice by měl přispět k dalšímu rozšíření těchto aktivit, kterými se snaží klub přispívat zejména k pozitivním společenským změnám v regionu. Ve vedení fondu navíc usedne i dlouholetý kapitán ligového A mužstva Admir Ljevakovič, který se stává členem dozorčí rady.

Ve správní radě pak bude jako předseda manažer marketingu a PR FK Teplice Martin Kovařík, dále také Oldřich Slavík ze společnosti OLPE, která podporuje většinu aktivit CSR FK Teplice, a Vilém Kunz, CSR manažer FK Teplice a současně autor knih o společenské odpovědnosti.

Podobně jak je to běžné v zahraničních klubech, tak také do Nadačního fondu FK Teplice budou pravidelně přispívat hráči A mužstva žlutomodrých. „Reakce celé kabiny byla jednoznačná, chtějí se do těchto aktivit zapojit i touto formou a přispět na dobrou věc, čehož si moc vážíme," říká předseda správní rady nadačního fondu Martin Kovařík.

Důležitou součástí získávání prostředků budou také dobročinné aukce, ta nejbližší přijde již za několik týdnů, kdy se bude dražit jubilejní červená sada dresů, ve které ligové A mužstvo odehrálo několik utkání v ročníku 2019/2020 jako připomenutí památného utkání na hřišti Borussie Dortmund. Před rekonstrukcí hrací plochy chce klub také svým fanouškům nabídnout možnost zakoupit si drn ze stínadelského trávníku, symbolický poplatek bude rovněž putovat do nadačního fondu.