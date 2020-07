Hušbauer končí ve Slavii. Sešívaní odjeli bez něj, záložník míří na jih | iSport.cz

Hušbauer už na jaře hostoval v Dynamu Drážďany, s nímž sestoupil z druhé německé ligy. V Edenu měl smlouvu ještě do příštího léta, ale Slavii opouští už nyní a přestoupí do zahraničí. Podle informací iSportu jde o kyperskou Famagustu.

„Je to nová výzva, další motivace. Těším se moc. Doufám, že už mi taky do třetice konečně vyjde to zahraniční angažmá, protože u prvních dvou to tak nebylo. Na to se těším,“ uvedl Hušbauer, který vedle Drážďan působil v zahraničí také v italském Cagliari.

„Uvidíme, co to přinese. Nevím ani, co čekat. Spíše se prostě jen těším na něco nového. V pátek odlétám a hned bych se měl připojit ke svému novému týmu na soustředění,“ dodal Hušbauer.

Třicetiletý středopolař, který se v sezoně 2013/14 stal ještě v dresu konkurenční Sparty nejlepším ligovým střelcem, přišel do Slavie v prosinci 2015. S červenobílými si připsal tři tituly, i když na tom letošním se podílel pouze na podzim. S Pražany si také zahrál Ligu mistrů.