Hloušek opustí Plzeň, hledá si klub. Hlavatý zůstává v Pardubicích | iSport.cz

Pavel Bucha, Adam Hloušek, Jean-David Beauguel a Tomáš Hořava slaví jednu z branek do sokolovské sítě • Pavel Mazáč (Sport)

Fotbalová Plzeň se rozloučí s Adamem Hlouškem, 31letý obránce dostal svolení hledat si nové angažmá, stejně jako Christián Herc. Jeden z objevů druhé fotbalové ligy Michal Hlavatý pak zůstane s dalšími dvěma Viktoriány na hostování v Pardubicích, s nimiž vybojovali postup do první ligy. Ubong Ekpai pak opět zamíří na hostování do Českých Budějovic. Naopak z úspěšné zápůjčky do Ústí nad Labem se vrací Lukáš Matějka.