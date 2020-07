Plzeň začala zhurta. Forma musí být nejsilnější už v úvodu, ví Guľa | iSport.cz

Včera testy, dnes dvoufázový trénink. Plzeň odstartovala přípravu na novou sezonu pěkně zhurta. Logicky. Čas je nepřítel Viktorie. Již na konci srpna vstoupí nejen do FORTUNA:LIGY, ale též do sítě předkol Ligy mistrů. A tam chce stůj co stůj uspět. „Víme, že naše forma by měla být nejsilnější už v úvodu ročníku. Věřím, že tomu tak bude a že kluci budou skvěle připravení na start,“ vypravoval po dnešní úvodní jednotce slovenský kouč Adrian Guľa. Na trávníku registroval trojici nových hráčů – zadáka Matěje Hybše, záložníka Pavla Šulce a útočníka Lukáše Matějku.