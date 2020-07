TOP jedenáctka sezony: Stanciu po proměně, drzý Malinský i lídři | iSport.cz

Kdo se dostal do ideální jedenáctky sezony?

Kdo se dostal do ideální jedenáctky sezony? • FOTO: koláž iSport.cz

„Jasná jednička celé ligy. Nehraje na lajně, ale až za velkým vápnem, někdy trochu riskantně. Má ohromné sebevědomí a možná je čas, aby to zkusil v lepší soutěži.“

Ondřej KÚDELA (Slavia), průměrná známka 6,10

30 zápasů/2 góly

„Není to typický bijec, který by byl na hřišti nějak hodně cítit. Nahrazuje to velkou inteligencí, ve Slavii režíruje celou obrannou hru. Česká liga mu dokonale sedí.“