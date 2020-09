Straka o Kolářovi: Jaké zesměšnění?! On je jako Neuer, mohl by hrát v záloze

Je to problém, nebo ne? Brankář Slavie Ondřej Kolář šel v sobotním utkání proti Příbrami za rozhodnutého stavu kopat penaltu a uzavřel skóre na konečných 3:0. Mezi fanoušky se pak objevily i kritické hlasy, že vůči soupeři to nebyla zrovna ideální. Třeba zkušený kouč František Straka ale má opačný názor. „Jaké zesměšnění, proč?! Jestli si gólman věří, proč by neměl jít kopat penaltu,“ řekl v novém díle pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

Kolář penaltu proměnil s přehledem, příbramského Martina Melichara nechal skočit na jednu stranu a poslal míč na druhou. Po utkání pak vykládal, že po vstřelení gólu toužil dlouho. Trenér Jindřich Trpišovský prozradil, že mu exekuci penalty slíbil, když v klubu v zimě i přes zajímavé nabídky ze zahraničí zůstal. Ale že by šel někdy kopat znovu, prý pravděpodobné není.

„Ondra má skvělou kopací techniku, sledovat ho na tréninku je fantastický. Je to náš důležitý hráč. Splnil si sen, za to jsme rádi. Diskuzi, která vznikla, upřímně řečeno nerozumím. Vůbec to nemělo být myšleno jako něco nedůstojného vůči soupeři,“ podotkl v TIKI-TAKA člen slávistického představenstva Tomáš Syrovátka.

Slavia - Příbram: To je bizár! Penaltu proměnil brankář Kolář!

Redaktor deníku Sport Jan Podroužek s ním souhlasil. „Jeho pozice se vyvíjí, je z něj už polozáložník, obránce určitě. Proč to tedy nezkusit posunout ještě o ten gól a zapsat se do statistik? Nevidím to jako zesměšnění soupeře. Je to i problém Příbrami, že v takové situaci je,“ poznamenal.

Kritiku Kolářovy penalty nechápal ani František Straka, zkušený kouč, který naposledy působil v Karviné. „Gólman je součástí týmu. Jestli si věří, tak proč by neměl jít kopat penaltu. Jaké zesměšnění, proč?“ divil se ve studiu.

„Když se stalo, že musel do branky hráč, jako třeba Honza Koller, tak je to nějaké zesměšnění? Kolář je prototyp nového dobrého gólmana, který může hrát libero. Když ho dáš do zálohy, úplně s přehledem to odehraje. Je jako Manuel Neuer, ten by zvládl i křídlo,“ tvrdil Straka.

