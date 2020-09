Sparta se prvně střetla s Haškem. Osm hodin u soudu, kdy padne verdikt?

Podle původního plánu mělo zasedání rozhodčího senátu v kauze Sparty a Martina Haška trvat slabé čtyři hodinky. Už ve své první části, tedy během dokazování, se ovšem začalo významně protahovat. Sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický měl s výpovědí předstoupit krátce po jedenácté hodině, nakonec šel na „kobereček“ až před půl druhou.

Řízení se protáhlo na téměř osm hodin, což obě strany překvapilo. To hlavní se ale povedlo. Klub i hráč dostali možnost před tříčlenným sborem rozhodců předložit své důkazy. Senát je nyní posoudí a vynese verdikt. Stát by se tak mělo nejpozději v polovině října.

Oficiálnímu vyjádření rozhodců ale budou předcházet další procesní kroky. Obě strany musí do konce září vypracovat závěrečné návrhy, takzvané zhodnocení dokazování. Překladem do srozumitelné češtiny to znamená, že mohou zapracovat případné nové poznatky z pátečního zasedání do své závěrečné zprávy.

Je velmi pravděpodobné, že Sparta i Hašek tak učiní. A to navzdory tomu, že očekávaná konfrontace nepřinesla žádné zásadní zvraty. Obě strany se opíraly o předem prezentované argumenty. Klub o opakované a flagrantní porušení smlouvy ze strany hráče, Hašek zase o nesouhlas s přeřazením do B-týmu.

Podle informací iSport.cz se však obě strany navzájem ničím nepřekvapily a neprezentovaly nové skutečnosti. Nestalo se tak ani během výpovědi svědků, které zabraly největší porci času.

K výslechu se postupně dostavili všichni pozvaní. Tedy Petr Hrdlička, Tomáš Rosický, Miroslav Baranek, Tomáš Malý a Pavel Rada za Spartu, Martin Hašek starší za protistranu a Michal Sáček s Václavem Jílkem na pozvání samotných rozhodců.

Nutno zmínit, že se celý den nesl v poměrně klidném duchu. Hašek se po příchodu do sídla Fotbalové asociace se všemi členy Sparty pozdravil, první přímá konfrontace po mnoha měsících proběhla korektně a bez jakýchkoli extempore.

Nyní pro obě strany nastává období čekání. Verdiktem senátu v první instanci ale případ rozhodně nemusí skončit. Obě strany mají možnost se odvolat. Případ by se tak vrátil znovu k rozhodcům, k jeho dalšímu projednání by byl ustanoven nový senát o šesti členech.

Pokud by ani poté nebyla některá ze stran spokojena, mohl by se spor dostat až k mezinárodnímu tribunálu CAS. Na tyhle úvahy je ale ještě příliš brzy.