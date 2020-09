Přestup Masopusta do Anglie znovu ožil. Přijde do Slavie Stoch a co Pešek?

Od ledna mají velkou možnost prodat druhého hráče do přepychové Premier League, a zase do West Hamu. O zájmu „kladivářů“ o Lukáše Masopusta se ví již několik týdnů, po hlušším období zase přichází čas, kdy se slavný klub ozývá. Má jít o nabídku, která i s bonusy šplhá zhruba k pěti milionům liber, tedy v přepočtu bezmála 150 milionů korun.

Tomáš Souček už patří West Hamu definitivně od konce července a Slavia za něj dostane postupně dohromady přes půl miliardy. Nemusí trvat dlouho, a přidá se k němu jeho bývalý spoluhráč z Edenu Lukáš Masopust.

West Ham se měl totiž v minulých dnech ozvat, že chce znovu otevřít na chvíli uvadlá přestupová jednání. Jeho nabídka má být následující: tři miliony liber hned, tedy bezmála devadesát milionů korun, další dva miliony liber na bonusech.

Stanovisko Slavie? Podle informací Sportu není zatím vlastně žádné, na klubu probíhají velmi hluboké diskuze, proč má a proč nemá smysl Masopusta za těchto podmínek uvolňovat.

„Sešívaní“ by si samozřejmě přáli West Ham pumpnout víc, ale to se nakonec nemusí podařit. Nicméně stanovisko 27letého záložníka by mělo být pochopitelné: jít hrát do Premier League. Aby ne.

Proto se Slavia sichruje velký návratem. Podle informací Sportu měl během středy obdržet nabídku smlouvy Miroslav Stoch, který z Edenu odcházel loni v létě do PAOK Soluň. Tam se ale neprosadil, s klubem nedávno rozvázal kontrakt a připojil se k červenobílým do tréninku. Zanedlouho by se tohle partnerství mělo zase proměnit ve smluvní vztah.

Slovenský záložník při předchozím působení ve Slavii pobíral jeden z největších platů v týmu, mluvilo se až o dvou milionech korun měsíčně, tentokrát by se ale měl spokojit s výrazně nižší sumou. Spekuluje se, že zhruba trojnásobně nižší...

A do hry se může kromě něj brzy dostat právě i Jakub Pešek, křídlo ze Slovanu Liberec. 27letý záložník patří po velmi dobrých výkonech v posledních měsících na seznam vytipovaných hráčů. Jeho hodnota, nebo přání vedení Slovanu by se mohlo vyšroubovat až ke dvaceti milionům korun.

