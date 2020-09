Ředitel Jinoch o nepovedeném startu Boleslavi: Posilám hlavy neuřežu

Má těžkou hlavu z nejistoty, kterou rozdmýchává COVID-19. Hodně ouzko mu musí být i po mizerném vstupu do FORTUNA:LIGA, kdy Mladá Boleslav prohrála na Bohemians (0:4) a se Zlínem (1:3). Sportovní ředitel ambiciózního středočeského klubu Josef Jinoch se rozhodl v nelehké situaci vystoupit a zodpovědět dotazy fanoušků a také deníku Sport. Jinoch se ohlédl za startem do nové sezony nebo popsal, s čím se ve městě škodovek potýkají. O čem hovořil?

O vstupu do sezony

„Myslím, že nás provázelo to, co během celého jara. Nedokázali jsme proměnit šance, které jsme si vypracovali, a vlastními chybami jsme posadili soupeře na koně. To jsou naše největší brzdy.“

O reakci v klubu na začátek sezony

„Měli jsme sezení s týmem už po konci sezony, kdy jarní část nedopadla podle našich představ. S realizačním týmem rozebíráme každý zápas. To, že prohrajete dvakrát po sobě, se může v sezoně stát vícekrát. My se musíme zamyslet především nad předvedenou hrou a tím, jakým způsobem prohráváme. To s trenéry řešíme.“

O trenéru Jozefu Weberovi

„Samozřejmě, teď to není o jménech. Já vždy stojím za trenérem, který plní vizi klubu a snaží se pracovat tak, jak jsme si řekli na začátku spolupráce.“

O přínosu posil Václava Drchala, Ondřeje Zahustela, Davise Ikauniekse a dalších

„Uříznout jim hned hlavy nebo hodnotit, jestli jsou dobří nebo špatní po dvou zápasech, je pro mě nesmysl. Jestli měli pro tým pozitivní přínos, pojďme hodnotit po podzimní části nebo alespoň po deseti kolech, kdy to bude mít nějakou vypovídající hodnotu.“

O příchodu obránce Róberta Mazáně

„Podepsal s námi smlouvu. Před dvěma lety odešel ze Slovenska do Celty Vigo. V posledním roce měl nějaké zdravotní problémy, neodehrál tolik utkání. Po návratu Zeleného do Slavie nám chybí levonohý obránce, který má předpoklady hrát moderní fotbal. Věřím, že si pomůžeme vzájemně. My mu dáme šanci, aby restartoval svou kariéru, a věřím, že tím získáme hráče, který bude mít kvalitu na to, aby hrál českou ligu.“

O nelehké době a pozici Boleslavi na trhu

„Na podzim loňského roku jsme plánovali rozvoj klubu a útok na nejvyšší příčky, příchodem COVIDu a po jednáních s generálním partnerem klubu jsme v jiné situaci. Ekonomika je na prvním místě a momentálně nemáme finanční prostředky na to, abychom nakupovali hráče za osm nebo deset milionů korun. Musíme si navíc uvědomit současnou situaci, oba pražské kluby jsou na vzestupu, skupují všechny mladé hráče, na které mohly dřív kluby typu Boleslavi dosáhnout. Dnes přijdete s nabídkou, ale za vámi stojí Slavia nebo Sparta a dotyčný hráč se vždy rozhodne pro jedno z pražských „S“. Navíc nevíte, kolik zápasů odehrajete, jak dlouhá sezona bude.“

O rozdělení práce se sportovním manažerem Františkem Myslivečkem

„Franta Mysliveček přicházel s tím, že jeho oko na hráče a názor na vyhledávání posil nám může výrazně pomoci. Ale tehdy jsme byli v úplně jiné situaci, teď je tu COVID-19, problémy na hranicích, všechno je složitější. Franta nám také pomáhá s rozvojem hráčů, které tu máme, to platí i pro dorostenecké kategorie.“

O výběru posil

„Prakticky každý může přijít s nějakým tipem na hráče, který by nám mohl nějakým způsobem pomoci. Ale vybírá je hlavně trenér, Franta Mysliveček, já a majitel (Josef Dufek). Nejsilnější slovo po sportovní stránce má trenér a já. Rozhodující je ekonomická stránka klubu, tu schvaluje majitel, a to je vždy největší bitva.“

O dvou letech v Mladé Boleslavi

„Myslím, že jsem maximalista. Jsem trochu jiného ražení než jiní manažeři, nechci být jen pošťákem a přenašečem informací. Vždy na začátku sezony vidím jenom ty nejvyšší cíle. První rok splňoval moje očekávání, tajně jsem i doufal, že bychom pak mohli postoupit do základní skupiny Evropské ligy, což se nepovedlo. Pocity po druhém roce je těžké popisovat, jsou rozpolcené. Doufal jsem, že budeme hrát hezčí fotbal a že budeme něco budovat a klub rozvíjet. Ale jsme závislí na automobilovém průmyslu, na Škodě Auto a spřátelených firmách, pak také na prodeji hráčů. Doba je teď složitá. Pořád se testujeme, nevíme, jestli budeme hrát. Je to spíš boj o přežití než o budování klubu.“

O vizích

„Mám jasnou představu o tom, kam by klub měl směřovat a dělám všechno proto, abych přesvědčil spolupracovníky kolem sebe, aby měli stejné myšlení. Chtěl bych tu vytvořit takové prostředí, aby sem mladí hráči rádi chodili i na přestup a až pak odcházeli do velkých klubů. Musíme ale zkvalitnit i práci s talenty, které tu máme.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 1:3. Trápení domácích pokračuje, body bere Fastav

TOP 5 cizinců ve FORTUNA:LIZE: Koho se vyplatí sledovat?

LIGA NARUBY: Kolář vyučil svého žáka, jiný brankář blízko k trefě století