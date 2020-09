Repre rychlého nasazení: v součtu jen pár startů. Ligisté, mladíci a Hubník

Filip Nguyen se dostal do ligy až v 26 letech

V zimě 2018 si ho z druholigové Vlašimi vytáhl Slovan Liberec, později se mluvilo i o tom, že by se mohl posunout do české top trojky. Reprezentační zkušenosti ale žádné.

Věk: 27 let

Věk: 28 let

Člen reprezentační devatenáctky, v minulé sezoně naskočil za Slavii do dvou ligových zápasů a jednoho pohárového, ve všech s nulou. Zahrál si i mládežnickou Ligu mistrů.

Věk: 19 let

Jedno z nejpřekvapivějších jmen v nominaci vůbec. Odchovanec Dukly působil ve druhé lize ve Varnsdorfu i Táborsku. V první lize se prosadil ve Slovácku, v létě odešel do Baníku.

Věk: 27 let

Věk: 36 let

Věk: 25 let

Odchovanec Sigmy a dneska jeden z jejích nejzkušenějších hráčů byl dřív spojován s přestupem do Slavie, později měl blízko k přestupu na východ Evropy.

Věk: 25 let

Patřil napevno do jednadvacítky Vítězslava Lavičky, s níž absolvoval i EURO 2017, na němž si zahrál dva zápasy.

Věk: 25 let

Věk: 27 let

Syn slavného obránce Petra Gabriela začínal ve Spartě, pak posílil Viktorii Plzeň. Ta ho v létě pustila na hostování do Mladé Boleslavi, za níž už naskočil v lize. Člen reprezentační devatenáctky.

Věk: 19 let

Věk: 28 let

Svou prvoligovou kariéru nakopl pořádně až ve svých 25 let v Teplicích a později v Liberci. Do té doby působil převážně ve druholigovém Varnsdorfu.

Věk: 30 let

Nejblíže do reprezentace měl v jednadvacítce, kde byl i na kempu před domácím EURO 2015. Ovšem z Kaprunu odjel jako vyřazený, tehdy měl pravého beka pod palcem Pavel Kadeřábek.

Věk: 27 let

Se svou vratkou výkonností, která ho provázela velkou část v Hradci Králové a později i v Liberci, se vyrovnal a dostal se do Slavie. Zatím ale ne do národního týmu.

Věk: 29 let

Roman Potočný

Post: záložník

Věk: 29 let

Klub: Baník Ostrava

Bilance v „A“ reprezentaci: 0

Když se realizační tým kolem Jindřicha Trpišovského stěhoval z Liberce do Slavie, i on figuroval mezi zvažovanými posilami. Do národního týmu se ale zatím nikdy nepodíval.