Fukal o Štetinově zranění: Obří průšvih. Je Plechatý připravený?

Lukáš Štetina podepisuje novou smlouvu se Spartou do roku 2022 • AC Sparta Praha

Lukáš Štetina to v souboji s brankářem Wolfsbergeru pořádně schytal • Pavel Mazáč / Sport

Kdysi se přes Letnou vydal za bundesligovým angažmá. Dnes už svůj bývalý klub sleduje jako fanoušek. I jeho proto zasáhlo, když Sparta v reprezentační přestávce přišla o Lukáše Štetinu. „Je to obří průšvih. Pro něj i klub,“ říká Milan Fukal, někdejší reprezentační obránce.

Sám tomu nemůže uvěřit. Když viděl, jak se Bořek Dočkal střetl s Lukášem Štetinou, ani by jej nenapadlo, že to slovenský silák ve vzájemném mezistátním utkání odnese vážným zraněním kolene.

„Kluk, kterého nezlomí vichřice. Skoro „železný muž“ řekl bych, se zraní po souboji s vlastním spoluhráčem z klubu. Je to obrovský průšvih pro Štetinu i Spartu. Pod trenérem Kotalem se dostával do fazony, byl to konečně ten stoper, jakého jsme byli dřív zvyklí vídat,“ říká Fukal.

Podle bývalého obránce Hamburku či Borussie Mönchengladbach se jedná o velký problém. Pohroma pro hráče i klub. Tak popisuje Štetinovu očekávanou dlouhou absenci.

Kdo jeho místo zaujme? Jako první se nabízí jednadvacetiletý Dominik Plechatý, který minulou sezonu strávil na hostování v Jablonci, kde Fukal bydlí. Bývalý bek Severočechů je však v tomto případě spíš skeptický.

„Momentálně ho jako dlouhodobou náhradu úplně nevidím. Je schopný pár zápasů odehrát, zaskočit, ale je to stále mladý hráč, který nemá tolik zkušeností. Trochu mi připomíná Davida Lischku, když přišel do Sparty a všichni čekali, až začne hrát...“

