Hrdina Pardubic: Věděli jsme, že to bude bolet. Na co myslel u gólu?

Jak zápas hodnotíte?

„Byl pro nás hodně těžký, protože jsme věděli, že to bude hodně bolet, že budeme muset hodně běhat. Čekal nás asi nejsilnější soupeř v české lize. Museli jsme do toho dát všechno a snažit se jim nějak vyrovnat. Myslím, že se nám to docela dobře povedlo.“

Ukázalo se, že hrát se dá s každým?

„Myslím, že jo. Byl to poctivý výkon, bod jsme vybojovali zaslouženě. Nemusíme se před nikým schovávat.“

Pardubice - Slavia: Tischler obral Hovorku o míč a propálil Koláře, 1:0!

Je gól proti Slavii dosavadním vrcholem vaší kariéry?

„I gól proti Teplicím byl krásnej, protože byl první Pardubic po dlouhé době v první lize. Ale dát gól Slavii je taky hodně pěkný.“ (s úsměvem)

Co se vám při nájezdu na Ondřeje Koláře honilo hlavou?

„Ohlížel jsem se kolem sebe a zjistil jsem, že mám opravdu hodně času, to mě překvapilo. Zkusil jsem naznačit zakončení na pravou stranu a dal jsem to na levou. Vyšlo to, jsem za to strašně rád.“

