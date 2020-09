Rada sepsul bookmakery. Přiznal, kolik prohrál kvůli reprezentaci

Minulé kolo se trefoval do koronavirových opatření na stadionech, která neumožňují novinářům vstup na regulérní tiskové konference, teď namířil slovní zbraň proti sázkovým kancelářím. „Nejdřív začnu tím, že jsem byl v sobotu extrémně motivovaný. Ne proti Baníku, ale proti tomu, co jsem si přečetl ve Sportu… Bookmakeři jakoby rádoby už mluví i do toho, v jaké jsme formě a jak hrajeme. Já bych chtěl ty kluky vidět, jestli hráli fotbal,“ začal neočekávaný proslov.

„Vím, že to ve Fortuně dělají, aby vyhrávali peníze, ale že někdo napíše, že hrajeme špatně, nebo to není ono… Ať ke mně ten hoch přijde. Já mu to vysvětlím a chci ho vidět, jak vypadá,“ usmál se Rada a pokračoval druhou částí, kde šlo o reprezentaci. „Je to sponzora naší ligy (Fortuna) a oni podceňují národní tým! Když jsem si přečetl, jaký kurz na nás dali proti Skotsku… Pět na nás a na Skoty 1,60!“

„My jsme fotbalová země, Skoti jsou z ostrovů nejhorší. Dělají to tedy pro peníze, ne proto jestli jsou naši hráči dobří,“ pokračoval 62letý kouč. Sám si vsadil, tiket mu však kvůli prohře národního týmu 1:2 nevyšel. „Vsadil jsem si, protože jsem našim věřil, bohužel jsem prohrál pět set. Ale věřil jsem, že reprezentující hráči mají svou kvalitu.“

Dvouminutový příspěvek zakončil návratem k původnímu tématu. „Přečtu si, že naši lidi, kteří to dělají kvůli penězům, na reprezentaci dají 4,80. A pak budou říkat, jakou formu máme (Jablonec). Je to pro mě zcestný, hlava mi to nebere. A teď k zápasu...“ nasměroval ladně pozornost k Baníku Rada.

Jablonec - Baník: Schranz se prosadil hlavou a posílá domácí do vedení, 1:0!