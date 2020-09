Ondrášek míří do Plzně, potvrdil Dallas! Kobra upřednostnila rodinu

Do Dallasu přišel v lednu 2019, vybudoval si dobrou pozici, dával góly jak na běžícím páse. Celkem za americký celek odehrál 25 soutěžních utkání, v nichž nastřílel devět branek a přidal navrch tři asistence. Nyní se ale rozhodl pro přestup do Plzně. I vzhledem k tomu, že je odhodlaný vybojovat si účast na evropském šampionátu, který by se měl uskutečnit v příštím roce, pokud to koronavirová pandemie umožní.

Dallas svého útočníka nepouštěl s lehkým srdcem. „Kobru jsme tady milovali. Byl velkou součástí našeho tažení do play off v roce 2019. Navždy bude součástí naší rodiny. Přejeme mu to nejlepší v jeho budoucím klubu, ale také v českém národním týmu,“ uvedl pro klubový web prezident FC Dallas Dan Hunt.

NEWS | FC Dallas has reached a transfer agreement with FC Viktoria Plzeň for striker Zdeněk Ondrášek.



You gave this club your passion and your heart. We wish you nothing but the best, as you head back home.