Ondrášek chce z Dallasu pryč, nejlépe do Plzně. Překážek je hned několik

I když návrat Michaela Krmenčíka podle všeho neklapne, mohlo by útok Plzně posílit jiné zajímavé jméno s reprezentačním puncem. Velký zájem o přestup do Viktorie totiž projevuje Zdeněk Ondrášek, jedenatřicetiletý forvard amerického Dallasu, který nechce před mistrovstvím Evropy za žádnou cenu vypadnout z národního týmu. Představy obou stran se však zatím ne a ne sblížit.

V české nejvyšší soutěži má Zdeněk Ondrášek odkopáno šest sezon, všechny v dresu Českých Budějovic. Dosavadní bilanci 81 startů, 22 gólů a 4 asistencí by však mohl co nevidět rozšířit. Stačí jen najít společnou řeč s Plzní, která je s útočníkem Dallasu v dlouhodobém kontaktu.

„Jednání se však nikam příliš nevyvíjejí,“ přiznal deníku Sport zdroj blízký vedení západočeskému klubu s tím, že překážek je hned několik. Případné odstupné, hráčovy mzdové požadavky i délka smlouvy. Ondráškovi bude letos dvaatřicet let, takže se Viktorii logicky do nějakého dlouhodobého kontraktu nechce. Hráč naopak hledá jistotu, vždyť jde patrně o jeho poslední velký přestup v kariéře.

Mimochodem, v Dallasu bere strakonický rodák 522 tisíc amerických dolarů hrubého ročně, tedy přibližně dvanáct milionů korun – a je pátým nejlépe placeným hráčem klubu.

Nová sezona MLS se však vinou pandemie COVID-19 rozběhla s velkým zpožděním, konkrétně tým Dallasu navíc zasáhla karanténa a nejbližší prognóza dalšího vývoje ve Spojených státech je krajně nejistá. Ondrášek tak chce po necelých dvou letech domů, aby byl reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Šilhavému na očích a k dispozici, protože povolávat ho v současné situaci ze Spojených států je příliš složité a riskantní. Hlavním hráčovým cílem, lákadlem a motivací je samozřejmě EURO 2020, které by se mělo konat s ročním zpožděním příští léto.

Kobra, jak zní jeho přezdívka, vlétl do národního týmu loni na podzim jako velká voda, při debutu coby náhradník rozhodl o slavné kvalifikační výhře nad Anglií (2:1), zahrál si i proti Kosovu (2:1) a v Bulharsku (0:1). Jenže nominaci na nedávné zápasy na Slovensku a se Skotskem už nenafasoval, přednost dostali Patrik Schick, Michael Krmenčík a Adam Hložek. Zejména mladý sparťan představuje pro Ondráška vážnou konkurenci na pozici útočníka číslo 3, jeho výkonnost má neustále stoupající tendenci a svůj potenciál naznačil i při debutu v Bratislavě, byť neproměnil dvě vyložené šance.

„Má před sebou velkou budoucnost. A pokud takhle bude pokračovat, bude nedílnou součástí reprezentačního áčka,“ řekl na Hložkovu adresu Šilhavý jasně.

Pavel Zíka, šéf agentury Global Sports, proto hledá svému klientovi nové angažmá. Nejprve Ondráška nabízel Slavii, ale ta je s formací svých útočníků momentálně spokojená, takže s díky odmítla. Proto se zkušený hráčský agent obrátil na Plzeň, která se úmyslem přivést kvalitního útočníka dlouhodobě netají. Dvojice Jean-David Beauguel a Tomáš Chorý podle všeho na úplnou top úroveň nemá, Ondřej Mihálik a Marko Alvir pak představují vyloženě nouzové varianty. Ondrášek by se svou dravostí a důrazem určitě hodil, navíc by představoval vítaný impuls i do kabiny, která v krátké době přišla o několik lídrů. Ale jak už bylo řečeno, zatím je jeho příchod do Plzně poměrně na dlouhé lokte.

A co další jména spojovaná s červenomodrými?

Českého vicemistra určitě neposílí Dario Vizinger, o kterém se spekulovalo už v zimě, a generální manažer Adolf Šádek pak připustil, že ho klub bude skautovat. Jenže dvaadvacetiletý Chorvat před pár dny přestoupil ze slovinského Celje za 800 tisíc eur do rakouského Wolfsbergeru.

Slepá ulička je také třicetiletý Martin Doležal. Další člen širšího kádru reprezentace v tomto roce ještě nedal gól, je typologicky podobný Beauguelovi a Chorému a hlavně jablonecký boss Miroslav Pelta za něj požaduje odstupné, které pro Plzeň vůbec nepřipadá v úvahu.

A nic patrně nebude ani z návratu ztraceného syna. Krmenčík sice v Bruggách nadále paběrkuje, nabral pouze nicotnou desetinu z dosavadní možné minutáže, ale belgický klub za něj zatím nenašel náhradu, takže o jeho uvolnění nechce slyšet.

„Šance je tak pět procent,“ uvedl zasvěcený zdroj z hráčova okolí.

Je proto klidně možné, že Viktoria nakonec s Ondráškem ke kompromisu dojde. Času zbývá ještě relativně dost.

