Úchvatný Hložek, uragán i rozhození stopeři. Co ukázal zápas Sparty? • FOTO: Koláž iSport.cz Mohla si udělat další fajfku. Sparta vítězně zvládla i třetí ligový duel v nové sezoně, na tyhle tři body se ale nadřela suverénně nejvíc. V Karviné prohrávala 0:2, po impozantním obratu ale nakonec brala triumf 5:2 a poprvé od srpna 2016 skočila na první místo v tabulce. Podívejte se, co všechno zápas na slezském poli ukázal.

Hložkova one man show Čím nás tenhle zázračný klučina ještě pobaví? Adam Hložek svou výkonnostní laťku neustále posouvá výš a výš, zvládl to i v Karviné. Dvakrát se nádherně uvolnil a parádně zakončil, k tomu si vykoledoval i pokutový kop... Právě on má nejsilnější podpis pod velkolepým obratem Sparty. Po třech duelech má navíc na kontě už čtyři kanadské body za dvě branky a dvě asistence. „Pro každého útočníka je lepší, když se na začátku sezony trefí. Já si musel dva zápasy počkat. Sice jsem se trefil v přípravě proti Žižkovu, ale to si nepočítám. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Snad se mi bude podobně dařit i dál,“ prohlásil osmnáctiletý supertalent. Karviná - Sparta: Hložek si skvěle zasekl a snižuje do šatny na 1:2! Karviná - Sparta: Hložek po famózním sólu zvyšuje na 4:2!

Patnáct minut, čtyři góly Po půl hodině hry byla na ručník. Sparta v Karviné nakupila chyby, dvakrát kapitulovala a spadla do hluboké propasti. Následně však potřebovala pouhou čtvrt hodinku, aby se vydrápala zpátky na denní světlo. Ještě do přestávky udeřili Adam Hložek a Bořek Dočkal z penalty, hned po změně stran se trefili Ladislav Krejčí mladší a znovu Hložek. Dechberoucí sekvence, kterou hosté vzali Slezanům veškerý vítr z plachet. „Máme velkou útočnou sílu, prosadili jsme se vlastní kvalitou,“ těšilo trenéra Václava Kotala. Kotal: Jsem rád, že se kluci po dvou inkasovaných gólech nepoložili

Nejistí stopeři Což o to, Ondřej Čelůstka si i v Karviné udržel vysoký standard. Předskakoval soupeře, skvěle četl hru a díky tomu posbíral mnoho balonů. Horší to bylo v případě jeho parťáků. David Lischka předvedl další blackout, když si napálil ukázkový vlastní gól. Hlavně v prvním poločase se trápil i mladík Dominik Plechatý, jenž naskočil za zraněného Lukáše Štetinu. Oba musí dost přidat, byť se po změně stran výrazně zlepšili a Lischka se zaskvěl i asistencí na Krejčího branku. Karviná - Sparta: Lischka si nešťastně srazil Bartošákův centr do sítě, 2:0!

Síla z lavičky Reprezentační přestávka Spartě přišla vhod. Sice ztratila stopera Štetinu, zároveň však doléčila další důležité hráče. V Karviné tak mohl vůbec poprvé po letním návratu z Itálie naskočit Ladislav Krejčí starší. A hned se blýskl asistencí na pátou branku Libora Kozáka. Byla to příkladná spolupráce dua, které trenér Kotal poslal do akce z lavičky v samotném závěru zápasu. „Jsem rád, že máme na lavičce kvalitu. Když hráče využijeme, prosadí se. Libor dal gól, Láďa měl přihrávku, to je pro každé mužstvo důležité,“ pochvaloval si uznávaný kouč. Karviná - Sparta: Krejčího skvělý návrat! Asistencí připravil Kozákův gól, 5:2