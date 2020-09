Guľa: K minulosti se vracet nehodlám. Proč posadil Brabce, co chválil?

Bylo to upachtěné, těžkopádné, dlouho velmi neefektivní, ale nakonec vítězné. A o to ve složité situaci šlo především. Plzeň po smolném vyřazení v předkole Ligy mistrů s Alkmaarem a tvrdé lekci od Liberce (1:4) přetlačila Mladou Boleslav 2:1 a trenér Adrian Guľa věří, že mužstvo se vrací zpátky do pohody. „Celé je to o sebevědomí, i proto jsme potřebovali takové vítězství,“ uznal slovenský kouč. Zároveň ale viděl ve hře svého týmu mnoho nedostatků.

Jak hodnotíte výhru 2:1?

„Je to zasloužené vítězství, byť nakonec muselo být vydřené poté, co se nám nepovedlo proměnit více šancí a soupeř se dostal z ojedinělé možnosti do stavu 1:1. Podali jsme týmový výkon, měli jsme solidní vstup do zápasu. To jsou všechno velmi cenné věci, na kterých můžeme stavět. Dostali jsme se do zajímavých situací, na druhé straně musím zmínit důležitý zákrok Hrušky za vyrovnaného stavu. Stále nás čeká velmi mnoho práce.“

Nechybí vám ve hře více efektu? Měli jste osmnáct rohových kopů, mnoho přečíslení v křídelních prostorech, ale pouze šestkrát jste vystřelili na branku…

„Ano, souhlasím. Produktivita musí být vyšší. To je zcela bez debat.“

Starosti jste ale měli i na druhé straně hřiště. Soupeř byl ve vašem pokutovém území spíše sporadickým návštěvníkem, ale téměř vždy z toho bylo velké nebezpečí. Vnímáte to jako problém?

„I s tím musím souhlasit. Kluci musí být ještě víc zodpovědnější. Najednou máme obavu, abychom nedostali gól. Přitom jsme v dobrém postavení, všechno máme pokryté, ale stejně se soupeř dostane ke střele, potažmo k vyrovnávacímu gólu. Pro mě je ale podstatnější reakce. Tým se nevzdal, šel si za vítězstvím a přiklonilo se k nám pověstné štěstí. Ať při Hruškově zákroku, tak při brance Lukáše Hejdy. V minulých dnech jsme řešili nastavení mužstva, taktické věci, zase máme cenné poznatky. Celé je to o sebevědomí, i proto jsme potřebovali takové vítězství. Věřím, že se vracíme zpátky.“

Jakub Brabec zůstal jen na lavičce. Byly důvodem jeho výkony?

„Kuba je náš kapitán, úžasný hráč, lídr mužstva. Nicméně jsme na tento zápas chtěli využít konkurenční prostředí, hrál Luďa Pernica. Nic víc bych v tom nehledal. Je samozřejmě specifické, když je kapitán na lavičce, přesně o tom je ale velikost klubu, že máme připravenou dalšího hráče. Doufám, že to Kubovi pomůže. Trochu jsme ho přibrzdili, nešel do zápasu a mužstvo mu pomohlo vítězstvím. Věřím, že pro další zápas už zase bude k dispozici v jeho bývalé pohodě a formě.“

Jak dopadlo hodnocení neúspěšného týdne pře reprezentační přestávkou? Neutěšenou situaci po porážce 1:4 v Liberci jste řešili s vedením klubu…

„To by bylo na delší komplexnější debatu. Nerad bych se do toho pouštěl. Jak jsem již řekl, pro mě je podstatnější reakce týmu. Hlavně při vstupu do utkání jsme byli dostatečně sebevědomí, hráli jsme na riziko i pod presinkovým tlakem. To bylo velmi podstatné. K minulosti se vracet nehodlám. Je jisté, že v takové situaci, tím myslím po Liberci, jsme za mého působení v Plzni ještě nebyli. Proto bylo důležité, abychom si zachovali stabilní postoj, který je dle mojí i klubové optiky, ten správný a podstatný. Jsem rád, že jsme vyhráli.“

