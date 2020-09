iSport podcast: Jaký má Sparta plán pro Hložka? Bude za rok v Anglii?

Druhé hlavní téma nového iSport podcastu se věnuje budoucnosti Adama Hložka. Jaký pro něho Sparta připravila plán do letošní sezony a bude tento ročník pro něj poslední ve sparťanském dresu? Který klub či země by pro něj byly ideální a kde je nejpravděpodobnější, že by mohl skončit? Jak přistupuje k případným jednáním hráč a klub?