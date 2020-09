Ďolíček nedáme! Plzeň pamatuje lití piva, Vrbovu nervozitu i debakl

Plzeň a Liberec se dozví případného protivníka pro play off o postup do základní skupiny Evropské ligy • Michal Beranek / Sport

Už přes tři roky při tomhle výjezdu neprožili vítěznou radost. Plzeňští favorité míří do vršovického Ďolíčku tuze neradi, těžká šichta je čeká i v sobotu proti výběru Luďka Klusáčka. U místních hráčů a především u fanoušků to neměli nikdy lehké, v urputných duelech došlo i na extrémní situace – třeba na poslední chvíli zrušené utkání, slavnou domácí výhru 5:2 či našponované nervy trenéra Pavla Vrby.

„Povídám, chci do Vršovic!“ Tohle Šádkovi hoši sami od sebe jen tak neřeknou, na nepovedené zápasy na území „Klokanů“ spíš chtějí co nejrychleji zapomenout.

„Na Bohemce se nám nikdy nedařilo. Vždycky to byl boj, oni se na nás dokázali nachystat a potrápili nás. Co si pamatuju, tak snad jsme tam vyhráli jen jednou (v březnu 2017 1:0, gól dával Marek Bakoš),“ vzpomíná pro Sport zkušený záložník Slovácka Milan Petržela, který v Ďolíčku na vlastní kůži okusil v plzeňských barvách mraky těžkých duelů.

Zatímco doma svého soupeře Viktoria vcelku pravidelně přehrává, v konfrontaci v Praze to bývá složitější. Plzeň tam jako favorit ztratila třikrát po sobě – naposledy kousala remízy 0:0 a 2:2. Pro domácí je památný především duel z dubna 2018, kdy v divokém zápase vyhráli 5:2. Tehdy v útoku řádil Benjamin Tetteh, trenér Martin Hašek den po utkání obdržel smlouvu na tři roky, kterou ale po svém odvolání v říjnu 2019 nedokončil.

Plzeň se ve Vršovicích setkává s otevřenou nenávistí. Publikum žene zelenobílé borce až na krev, pot tlakem jsou i rozhodčí. „Bylo to tam vždycky těžké. Už když jsme vyběhli na rozcvičku, fanoušci nám dávali najevo, že nás nemají rádi. Hulákali na nás, lili po nás pivo a házeli po nás všechno možné. Také hráči nám nedali nic zadarmo a chtěli se proti nám ukázat,“ přibližuje Petržela.

Pamětníci si možná vybaví scény z prosince 2016. Narvaný Ďolíček se těšil na další pekelnou bitvu, jenže rozhodčí vzhledem k nezpůsobilému terénu na poslední chvíli zápas zrušili. Domácí za každou cenu chtěli hrát, Plzeň zase narážela na to, že lidé z Bohemky včas nezapnuli vyhřívání a chtěli využít zmrzlého hřiště. „Přijeli jsme tam a na hřišti bylo náledí. Kluci z Bohemky na to byli připravení a měli na kopačkách našroubované kolíky na led,“ vybavuje si Petržela. Když mířili k autobusu, naštvaní domácí fanoušci plzeňské výpravě od plic nadávali a lili po hráčích pivo. Do hádky s příznivci se dostal i majitel klubu Tomáš Paclík.

K vyštengrovaným zápasům se váže i spousta jiných historek. Třeba před rokem v létě po bezbrankové remíze 0:0. Tehdejší plzeňský trenér Pavel Vrba, který byl v období těžkých pohárových předkol pod velkým tlakem, se po tiskové konferenci zastavil u redaktora Sportu s tím, ať si na něj sáhne. Před zápasem si totiž přečetl v novinách komentář, že ani on není na západě Čech pan Nedotknutelný. V zimě pak po vzájemné dohodě opravdu došlo na ukončení spolupráce.

V Ďolíčku to zkrátka není žádná legrace, favorit to bude mít i v sobotu pekelně těžké. „Znám to hlavně z té druhé strany, ale každý ví, že se tam hraje špatně. Fanoušci jsou blízko, je tam pro soupeře nepřátelská atmosféra... Fanoušci domácí hráče ženou a ti si díky nim více věří. To my teď nesmíme dovolit, bude důležité, abychom chytili úvod a neumožnili soupeři dostat se do tempa,“ upozorňuje plzeňský obránce Milan Havel, který přišel právě z Vršovic.

Bohemka bude chtít napravit zklamání z Olomouce, kde na Hané padla 0:3. Plzeň si zase nesmí dovolit ztrátu podobnou té, kterou zažila naposledy při venkovním výbuchu v Liberci (1:4).

„Stačí jen říct, že přijede Plzeň a hned zbystříme. Viktoria patří mezi nejlepší tři české týmy se Spartou a Slavií. Tým je hodně kvalitní a zkušený. Mají trenéra, který přesně ví, co chce hrát. Sice teď měli určité problémy, ale je důležité, zda dokážeme eliminovat jejich silné stránky a využít slabiny,“ odhaduje asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

