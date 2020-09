Frustrovaný Páník po ztrátě na Spartě: Snesu hodně, ať to posoudí komise

Jak porážku na Spartě hodnotíte?

„Musím svoje mužstvo pochválit, morální vítězové jsme my. To je podstatné. Tým získá ještě větší sebevědomí, někteří hráči byli výteční. Jakým způsobem jsme tu prohráli, to je věc druhá. To musí posoudit odborníci.“

Viditelně ve vás leží dva verdikty sudího Rejžka, po kterých byl nejprve vyloučeno Jawo, v závěru se pak pískala penalta. Jak jste inkriminované momenty viděl?

„Víte, já snesu hodně, klidně dostanu i žlutou... Nerad dělám ukvapené závěry. Na to jsou komise, aby to posoudily. Poznar šel sám na bránu, kdybychom dali na 2:0, tak nevím, co by se tu dělo. Zápas se pak nějak vyvíjel.“

Budete chválit Cheicka Condeho, který podal další vynikající výkon?

„Myslím, že jsme měli několik hráčů lepších než Sparta. Hráli jsme chytře, věděli jsme, jak bude hrát soupeř. Hráči věděli, jak mají vést některé protiútoky, ale nikdo není dokonalý. Utkání jsme z taktického hlediska zvládli, ani jsme nemuseli střídat. Hráči si o to neříkali, to mě potěšilo.“

Jaké byly vaše pokyny směrem k týmu po vyloučení?

„Hráči si systém defacto vytváří sami. Měli jsme nějakou taktickou poradu o poločase, krásně nám to fungovalo, než přišlo vyloučení. Dařilo se nám vyplňovat prostory, kde je Sparta nebezpečná.“

Sparta - Zlín: Komický vítězný gól! Dočkal nedal penaltu, Jiráček si ale srazil míč do sítě, 2:1

Sparta - Zlín: Penalta pro domácí! Procházka nešťastně zavadil o Krejčího, zasáhl VAR

Sparta - Zlín: Hložek našel Juliše, ten měl jednoduchou úlohu! 3:1

Sparta - Zlín: Dočkalův centr komicky prolétl vápnem, Hložek byl na správném místě! 1:1