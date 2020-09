Krejčí pomohl k vyloučení i penaltě: Věděli jsme, že to musíme dorvat

Jak jste si první domácí utkání po návratu užil?

„Samozřejmě jsem se moc těšil, až vyběhnu před diváky na Letné. Jsem rád, že to pro nás bylo vítězné utkání. Nezačali jsme dobře, prohrávali, hra nebyla dobrá. Ale důležité je, že jsme vyhráli.“

Překvapil vás Zlín svým výkonem?

„My jsme věděli, že to bude těžký zápas. Zlín má kvalitní mančaft, ovlivnil to gól, který jsme inkasovali. Pak jsme se tam nemohli dostat, nějaké šance jsme neproměnili. Museli jsme to otáčet až ve druhém poločase.“

Obrat nastartovalo vyloučení Jawa, které přišlo po zákroku na vás. Jak jste tu situaci viděl?

„Píchnul jsem si balon a cítil, že jsme se srazili nohama. Rozhodčí to vyhodnotil tak, že dal druhou žlutou a tedy červenou.“

Pak bylo zřejmé, že nic než tři body brát nemůžete, že?

„Soupeř byl v deseti, věděli jsme, že to musíme otočit. Chtěli jsme moc, ale nebylo to ono, balon nám nechodil rychle od nohou. Jsem rád, že jsme to tam dorvali.“

Po čtyřech kolech zůstáváte stále stoprocentní. Cítíte, že tenhle tým může dosáhnout po dlouhé době na velký úspěch i v lize?

„Na to je ještě brzy, před námi je spoustu práce. Musíme jít postupně, připravit se na každé utkání. Náš cíl je jasný, ale na nějaké hodnocení je ještě čas.“

SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Letenští otočili proti oslabenému soupeři. Sporně zasáhl VAR Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Kotal: Zlín dobře bránil, ale přesto jsme mohli srovnat už v prvním poločase

Páník: Za stavu 1:0 jsme je měli uzemnit. Možná by byly dvě tři penalty...

Sparta - Zlín: Penalta pro domácí! Procházka zavadil o Krejčího, zasáhl VAR