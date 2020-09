iSport podcast: Slavia je silnější než loni. Kdo může odejít po play off LM?

Slavia v úterý vstupuje do nejdůležitějšího dvojzápasu pro český fotbal v celé sezoně. V play-off Ligy mistrů o základní skupinu nastoupí proti dánskému Midtjyllandu a tým Jindřicha Trpišovského rozhodně nečeká jednoduchý soupeř. Nový iSport podcast rozebírá, proč je protivník sešívaných silnější než loni Kluž – ale taky proč je Slavia lepším mužstvem, než byla loni před předkolem play off proti rumunskému mistrovi.

Věnujeme se také širším souvislostem předkola Ligy mistrů. Obešla by se Slavia bez účasti v hlavní fázi a má připravený scénář v případě, že by se jí to nepovedlo? Kteří hráči by mohli opustit kádr po play off a jak je Jindřich Trpišovský zatím spokojen s letními posilami – z nichž se například v duelu proti Teplicím žádná neprobojovala do základní sestavy? Stál za absencí Tomáše Kučery vliv Slavie a jakou plánuje budoucnost Jan Nezmar v českém fotbale? A máme se opravdu připravovat na ligu bez fanoušků?

O tom všem v novém díle iSport podcastu diskutuje vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport Jan Podroužek s moderátorem Martinem Vaitem. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Proč je Slavia lepší než před rokem? Jakou čekat sestavu proti Midtjyllandu a v čem čekají trenéři víc od Musy?

14:03 Měla na absenci Tomáše Kučery vliv Slavia? Porušil hráč pravidla?

18:48 Obešla by se Slavia bez Ligy mistrů? Kteří hráči by mohli po play-off odejít?

32:05 Jak vidí Jan Nezmar svou budoucnost v českém fotbale?

38:21 Jak hodnotí realizační tým Slavie letní posily? Probojují se přes předkolo další české kluby a zůstanou na fotbale fanoušci?