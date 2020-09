Cancola poprvé za Liberec: Potřebuje čas, ten ale nemáme, ví Hoftych

Rakouský záložník David Cancola přichází do Slovanu jakožto volný hráč • Oficiální web FC Slovan Liberec

David Cancola s týmem odcestoval do Litvy, poprvé zasáhl do soutěžního zápasu U Nisy až v Karviné • Jaroslav Appeltauer (Oficiální web FC Slovan Liberec)

Jeho příchod vzbudil vlnu zájmu. Většina libereckých fanoušků jméno David Cancola (23) slyšela před několika týdny poprvé v životě, teď rakouský středopolař debutoval za Slovan proti Karviné (1:1). Úvodním výkonem, kdy nastoupil na posledních dvacet minut, se na hřišti nevymykal, Severočeši ale poslední minuty strávili bráněním agilnějšího soupeře. Jaký příběh má talentovaný záložník za sebou a co patří mezi jeho největší přednosti i nedostatky?

Stal se celkovou jedenáctou libereckou posilou. Davida Cancolu přivedl Slovan coby volného hráče z rakouské bundesligy. Za Hartberg odehrál šikovný středopolař minulou sezonu 29 zápasů, fotbalově ale vyrostl ještě na prestižnější adrese: v Austrii Vídeň. Uvnitř známé organizace strávil mládežnické roky, později si zahrál za B-tým a šanci nakonec dostal i v áčku.

Připsal si pár startů, výraznější stopu nezanechal. Rukopis klubu se na něm každopádně podepsal. Do Liberce si přinesl specifický styl hry, je zvyklý na rozmanitou kombinaci se spoluhráči i držení míče. „Jde o zvyk. Chceme se prezentovat trochu jinak, s požadavky se sžívá,“ přiznal trenér Pavel Hoftych. Poslední soutěžní zápas Cancola odehrál 11. července, dlouhá pauza je znát, a i proto se ho pod Ještědem snažili do sestavy zapasovat co nejdřív.

„Chybí mu momentálně praxe, ale jde rozhodně o zajímavého fotbalistu. Má cit pro to, kde se zrovna nachází balon, dobré navázání hráče i rychlé rozdělování míče do stran po zisku,“ popisoval liberecký kouč přednosti rakouského středopolaře. Pro rychlé kontry by měl být ideální volbou, je s ním však důležité i nadále pracovat. „Potřebujeme čas a ten bohužel teď nemáme,“ litoval Hoftych v souvislosti se čtvrtečním zápasem třetího předkola v Rumunsku s FCSB.

V posledních dvou duelech nepodal svůj vysoký standard Michal Beran, při absenci Jakuba Hromady navíc zaskakoval na defenzivním záložníkovi stoper Matěj Chaluš. Cancola s týmem odcestoval už minulý týden do Litvy, do zápasu s Riteriaiem však nezasáhl. „V první řadě mě těší, že jsem u toho mohl být a strávit tak čas s týmem,“ prohlásil.

Velkou výhodou je Hoftychova kvalitní němčina, s koučem může komunikovat v rodném jazyce. „Dá se tu domluvit docela dobře, což mě samozřejmě těší. Lidé mě v Liberci hezky přivítali, ale rád bych se naučil i trochu česky, aby se zlepšila komunikace na hřišti,“ pokračoval záložník.

Do Hartbergu se přesunul během sezony 2018/2019, v klubu pak pokračoval i nadcházející ročník. Celkem odehrál v nejvyšší rakouské soutěži 42 zápasů, dal tři góly a na další dva nahrál. Jeho ideální pozice? Ryzí střed zálohy včetně možnosti přesunu na defenzivního záložníka s velkým akčním rádiem.

„Během prvního zápasu jsem se cítil dobře. Jsem rád, že jsem dostal šanci debutovat, ale mrzí mě, že soupeř v 90. minutě vyrovnal. To trochu můj první start kazí,“ dodal Cancola, který byl v minulosti nominován k reprezentaci do 21 let, start si ale nezapsal.

Je možné, že Slovan využije novou akvizici i na horké rumunské půdě. Pokud se zdravotní stav Jakuba Hromady, který ve druhém předkole nuceně střídal, nezlepší, možná přijde její chvíle. Hoftychovými slovy, Severočeši by každopádně potřebovali čas, který ale nemají…