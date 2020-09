Mosquerova křivda: přišel o gól i penaltu. Život jde dál, řekl Hoftych

Vstup do zápasu v podání Liberce? Famózní. Po gólu Kamso Mary z penalty a efektní kombinaci Jakuba Peška s jmenovcem Hromadou Slovan rychle vedl 2:0 a Riteriai jednoznačně přehrával. Pak to ale přišlo…

Běžela 22. minuta duelu, Jhon Mosquera si potáhl míč, načež krásně vypálil. Balon v silném poryvu větru, který dorážel na stadion celou dobu, zaplaval do spodní hrany břevna. Od ní se následně odrazil za čáru, viditelně do vnitřního prostoru brány.

Norský rozhodčí Espen Eskas, který neměl k dispozici kolegu u videa, ale gól neuznal. Hrálo se dál. Kolumbijský nešťastník stačil jen zakroutit hlavou a musel se nadechnout ke sprintu do defenzivy, jež hasila potenciální brejk soupeře.

Prostě pech. Mosquera nastřílel v předchozích dvou soutěžních zápasech Severočechů tři branky a gólovou šňůru by si na litevském národním stadionu prodloužil, vyšší moc však byla proti. „Takový je prostě fotbal…“ nepouštěl se Pavel Hoftych do kontroverzních řečí, jeho tým každopádně zvláštní moment viditelně utlumil. Ofenzivní niť hlavně po půli převzali Litevci, kteří po snížení na 1:2 doráželi na libereckou obranu mnohem častěji. Mohlo být rozhodnuto, místo toho na Slovan dopadla křeč.

Tu sice Hoftychova parta v nehostinných podmínkách se zimou i vichrem ustála a v závěru ještě riskující obraně Riteriaie nasázela další tři branky, jméno technického krajního záložníka však ve výčtu střelců chybělo. Přitom mohl dostat druhou šanci, po faulu na Michaela Rabušice během 88. minuty Slovan kopal druhou penaltu. Kamso Mara si svůj zářez splnil už zkraje duelu, po odpískání se tak okamžitě strhla rozepře mezi Mosquerou a Júsufem. Oba chtěli kopat, silnější slovo měl nakonec druhý jmenovaný. Nekompromisní ranou k pravé tyči zvýšil náskok.

„Na penalty je primárně určený Mara, věřili jsme mu i přes neúspěch v Olomouci, kde neproměnil. Je excelentní exekutor,“ narážel Hoftych na fakt, že minulou sezonu se U Nisy populární „Kamil“ nezmýlil ani jednou. „O druhou penaltu už vznikl konkurenční boj. Júsuf si nakonec pozici obhájil a branku s přehledem uklidil. Myslím, že příště si to při podobné situaci vymění a život jde dál.“

Neočekávaně poklidný závěr duelu ještě umocnil zužitkovaný brejk Jana Matouška, jedné z nových libereckých akvizic, talentovaný rychlík skóroval poprvé od listopadu 2019. I Mosquera může být ve finále spokojený. Litevský nános smůly sice nesetřásl, na druhou stranu se po přesunu z Bohemians pod Ještědem uvedl výbornými výkony a patří mu pevné místo v základní sestavě.

Prosadit se díky šikovnosti dokázal i v zápase s vicemistrem z Plzně, jedním z nejsilnějších soupeřů na domácí scéně. A to rovnou dvakrát. Co se týče pódia Evropské ligy, další šanci bude mít už za týden (čtvrtek 24. září), kdy Slovan pocestuje k zápasu třetího předkola do Rumunska. Setká se s FCSB, jímž aktuálně zmítá koronavirus. O síle sestavy domácích by mělo být jasno v nejbližších dnech.