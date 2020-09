Problémy v Příbrami. Přibyl nakažený, na Spartu s juniory. Nebo vůbec

Chytili se do kleští a nedaří se jim vymanit. Fotbalisty Příbrami nadále sužuje nákaza COVID-19, kvůli které bylo odloženo už utkání minulého kola se Slováckem. A může být ještě hůř. Podle informací webu iSport.cz pondělní testy odhalily dalšího pozitivního hráče prvního týmu, jenž zamířil do karantény. Další testovací kolečko čeká na svěřence Pavla Horvátha v pátek. Právě jeho výsledky budou stěžejní směrem k nedělnímu mači se Spartou.

S nákazou koronavirem bojuje v určité míře celá řada prvoligových klubů. Žádný z nich ovšem není tak zasažený jako právě Příbram. Ve středočeském klubu se v minulém týdnu objevilo hned třináct nakažených. Devět hráčů a čtyři členové realizačního týmu. Víkendový souboj se Slováckem byl proto odložen.

Tím ale problémy mužstva od Litavky neskončily. Další pohroma přilétla v pondělí. Další testování totiž podle informací iSport.cz odhalilo jeden nový pozitivní případ. Jde o hráče prvního týmu, jenž okamžitě zamířil do karantény.

Pro uskutečnění nedělního zápasu se Spartou to ovšem stále nemusí být fatální. Celý tým čekají další testy v pátek. Pokud se neobjeví nové případy, velmi pravděpodobně se v neděli večer bude hrát.

I kdyby ale Středočeši dostali zelenou, pořád budou v extrémně prekérní situaci. Zmíněných devět nakažených hráčů z minulého týdne totiž musí být z nařízení místní hygienické stanice do soboty v karanténě. To znamená, že by v ideálním případě stihli před nedělním duelem jediný trénink... A možná ani to ne.

Proto se podle informací redakce iSport.cz už trenér Horváth začal chystat na nouzovou variantu, která zahrnuje využití celé řady juniorů. Jen těžko si totiž lze v tuhle chvíli představit, že by hráči po desetidenní karanténě mohli z voleje naskočit do takhle těžkého souboje.

Sparta se oproti tomu dokázala, minimálně pro tuhle chvíli, s koronavirem vypořádat. Nakažení Ladislav Krejčí mladší a Libor Kozák museli vynechat víkendový zápas se Zlínem, ve středu odpoledne se ale vrátili do přípravy s týmem. „Oba hráči dvakrát prošli testy s negativním výsledkem,“ oznámil letenský klub na sociálních sítích.

Sparta je tak, pokud jde o nákazu COVID-19, bez šrámu. O Příbrami to ale říci rozhodně nelze. Pokud se v neděli bude skutečně hrát, postaví se před těžce zkoušenou Horváthovu partu skutečný Everest.

Pražané totiž jako jediní zatím zůstávají bodově stoprocentní. Středočeši naopak mají na kontě jediný bod, nutně by potřebovali zabrat. Momentálně však jdou veškeré okolnosti proti nim.