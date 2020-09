Poloma (28) zastavila zranění. Odchovanec Sparty ukončil kariéru

Roman Polom, člen silného sparťanského ročníku 1992, do kterého spadají například Ladislav Krejčí st., Pavel Kadeřábek nebo Jiří Skalák, se rozhodl ukončit profesionální kariéru. Poslední ligový zápas odehrál v květnu 2019. Byť následně přestoupil z Olomouce do Českých Budějovic, další start v nejvyšší soutěži už nepřidal a ani nepřidá.

„Roman Polom, odchovanec Sparty a jeden ze členů silného ročníku 1992, ukončil v 28 letech kariéru provázenou mnoha zraněními,“ oznámili Letenští na Twitteru.

Svou fotbalovou cestu zahájil Polom v rodném Sokolově, kde oblékal dres tamního Baníku. V dorostu ale přestoupil do Sparty. V sezoně 2008/2009 dovedl výběr Letenských do 19 let coby kapitán k mistrovskému titulu. Byl také členem reprezentačního výběru do 19 let, který v roce 2011 pod trenérem Jaroslavem Hřebíkem vybojoval na mistrovství Evropy stříbro.

Do áčka Sparty nakoukl poprvé v lednu 2010, ale tehdy se ještě neprosadil a nastupoval za B-tým. Posun přišel až o téměř tři roky později, kdy si 3. listopadu 2012 připsal debut za první tým. Nastoupil do druhého poločasu utkání s Mladou Boleslaví (1:1). Premiéru v základu si odbyl v téže sezoně v derby proti Slavii (3:1).

Před sezonou 2014/2015 odešel hostovat do Dukly a poté do Mladé Boleslavi, kam následně v srpnu 2015 přestoupil. Vyzkoušel si také angažmá v Hradci Králové, Olomouci a naposledy se upsal Českým Budějovicím, za které však nikdy do ligového duelu nevyběhl.

Celkem v nejvyšší soutěži Polom nastoupil do 61 utkání, v nichž zaznamenal 3 góly. Naposledy odehrál soutěžní zápas 3. května 2019, kdy byl u prohry Sigmy ve Zlíně 0:1 v nadstavbě.

Po trápení se zraněními se teprve 28letý obránce rozhodl ukončit profesionální karieru. „Poly, hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti v životě po fotbale!“ popřála svému odchovanci do budoucna Sparta.