Kadlec se vrací k fotbalu! Míří za Řepkou, premiéra v Tupadlech

Do Sparty přestoupil Václav Kadlec poprvé už jako šestnáctiletý mladík • Jaroslav Legner

Tomáš Řepka, Štěpán Kacafírek a Martin Jiránek by měli být hlavními tahouny Červených Janovic v III. třídě na Kutnohorsku • www.cervene-janovice-fotbal.cz

Václav Kadlec slaví první gól do sítě Plzně • Barbora Reichová / Sport

Magické datum 20. 2. 2020 si bude pravděpodobně navždy pamatovat. „Přišel čas, abych dal profesionálnímu fotbalu sbohem,“ oznámil právě v tento den útočník Václav Kadlec v tehdejších 27 letech, že končí kariéru.

Důvod byl jasný – další operace kolene, které ho už nepustilo do takové zátěže, jak by si přál. Kadlec dal k sobě všechna pro a proti. Výsledkem bylo, že kdysi zázračné dítě českého fotbalu ve stále nízkém věku skončilo s profesionálním fotbalem.

Zdravotních lapálií prožil do té doby mnoho. V 19 letech si poranil najednou pravé koleno a levý kotník. Během angažmá v Dánsku pak přišlo další zranění pravého kolene. Poslední a rozhodující zranění utrpěl v květnu 2018 v zápase s Jihlavou, tehdy to odneslo naopak levé koleno.

Následovaly další operace a dlouhá rekonvalescence, ale ještě vloni v létě věřil, že se může na hřiště nejvyšší úrovně vrátit. Opak byl ale pravdou. „Bylo to opravdu psychicky náročné, fotbal jsem nemohl sledovat ani v televizi,“ uvedl Kadlec pět měsíců po složitém rozhodnutí.

Od té doby se několikrát představil v dresu Realu Top Praha v charitativních utkáních. Dnes se již 28letý bývalý hráč Sparty, Frankfurtu či Midtjyllandu ale vrací k soutěžnímu hraní.

Nebude nastupovat na největších stadionech, přesto bude znovu moci hrát svou milovanou hru. Kadlec bude nově působit v Červených Janovicích na Kutnohorsku, týmu z druhé nejnižší soutěže III. třídy.

„Je mi velkou ctí, že mohu v našem týmu přivítat Václava Kadlece. Dalšího bývalého reprezentanta a jednu z největší osobností pražské Sparty posledních let. Jsem velice rád, že po Tomáši Řepkovi a Martinu Jiránkovi uvidíme v červenojanovickém dresu další hvězdu české kopané. První zápas odehraje Václav Kadlec za Červené Janovice 4. 10. v Tupadlech,“ uvedl hrající trenér Štěpán Kacafírek na sociálních sítích.

Nebude jedinou „celebritou“ v kádru. Už dříve se zdejšímu fotbalovému Sokolu upsali bývalí reprezentanti Martin Jiránek s Tomášem Řepkou. Mužstvu pomáhá rovněž syn legendárního Antonína Panenky – Tomáš.

„Strašně moc si to užívám, stejně jako to, že chodí hodně diváků. Doufám, že to tak bude pořád,“ uvedl Řepka v rozhovoru pro Sport.cz po výhře 11:1 nad Sokolem Vlkaneč. Kadlec nyní bude dalším tahákem pro fanoušky vesnického fotbalu.