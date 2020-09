Techniku vystřídala agresivita. Jak se Látalova Olomouc rovná s Jílkem?

Sigma se velmi změnila, hraje hodně důrazně a je kompaktnější než dřív. To v minulosti nebylo,“ všiml si po nedávné porážce 0:3 na Andrově stadionu záložník Bohemians Kamil Vacek, jenž v moravském klubu vyrostl. A nezapomněl dodat: „Rozhodčí jim měl dávat daleko více karet.“

Ano, čtete správně: z Olomouce, která je léta právem opěvovaná za výbornou výchovu technicky zdatných hračiček, je tuze nepříjemný protivník. Jaký to paradox, když si vzpomenete na dlouhodobé nářky tamních trenérů a funkcionářů nad absencí soubojových typů, kteří by sestavě s fotbalovějšími odchovanci dodali šťávu.

„Kamil mi po zápase říkal, že jsme je hodně kopali. A já na to: Kamčo, to na tebe platí, jak ti necháme prostor, bude zle,“ usmál se kouč Sigmy Radoslav Látal nad Vackovými slovy. „Nikdo nemá rád, když přebírá míč a hned má za zády dorážejícího soupeře. Na tom pracujeme. Mužstvo se změnilo, vyčistilo. Je v něm síla, dobrý kolektiv, cítím z kluků sílu a vidí to i lidi. Jsme konsolidovaní a díky Romanu Hubníkovi vzadu pevnější. To je ten největší rozdíl oproti loňsku.“

Návrat 36letého kapitána je klíčovým faktorem, vedle Hubníka totiž automaticky rostou i výkony dalších. Gólman Aleš Mandous udivuje klidem a rozehrávkou, stoperský kolega Václav Jemelka dynamikou, novou roli levého beka v pohodě zvládá Ondřej Zmrzlý, premiérového gólu se naposledy dočkal i Pavel Zifčák, další produkt vlastní líhně. Často se stává, že si Hubník tyhle mladé talenty během tréninku bere bokem a individuálně k nim promlouvá.

Obráncům radí, jak správně