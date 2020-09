Další Král? Slavii opouští velký talent, do ligy ho zlákala Boleslav

Fotbalisté Slavie nastupují na rozcvičku před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nicolae Stanciu při rozcvičce před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nástup fotbalistů Slavie a Midtjyllandu před vzájemným soubojem v play off Ligy mistrů v Edenu • Pavel Mazáč / Sport

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Petar Musa naskočil do hry ve druhém poločase • Pavel Mazáč (Sport)

Mladí slávisté na All Stars Cupu změřili síly s takovými týmy jako Paris Saint-Germain nebo Atlético Madrid • All Stars Cup

Slavia vyhrála potřetí v historii turnaj All Stars Cup • All Stars Cup

Šestnáctiletý Daniel Langhamer patří mezi největší talenty Slavie • All Stars Cup

Daniel Langhamer míří ze Slavie do Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

Daniel Langhamer míří ze Slavie do Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

V mládeži vršovického klubu byste moc talentovanějších fotbalistů nenašli. Sedmnáctiletý Daniel Langhamer patří k nadějím, od kterých si Slavia mnoho slibuje. Na debut v seniorském áčku si však nadaný záložník počká. Rozhodl se totiž přestoupit do Mladé Boleslavi, která mu slíbila posun do FORTUNA:LIGY. „Děkuju vedení klubu, že mi umožnilo posunout se do ligového fotbalu,“ říká Langhamer.